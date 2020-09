Hannover

Der mutmaßliche Brandstifter aus Hannover-Bemerode ist tot. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, erlag der 44-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr hatte den Mann am Freitagnachmittag aus der Wohnung seiner Mutter an der Lange-Hop-Straße gerettet und ihn reanimiert. Dort hatte der Verdächtige nach HAZ-Informationen zuvor eine Decke angezündet. Außerdem war der 44-Jährige auch für das Feuer am Vortag im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses im selben Stadtteil verantwortlich.

Die 70-jährige Mutter hatte sich am Freitag selbst retten können und erlitt nur leichte Verletzungen. Laut Polizei hatte es zuvor zwischen beiden einen lautstarken Streit gegeben, weshalb eine Streifenwagenbesatzung anfangs wegen Ruhestörung gerufen worden war. Als die Beamten eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Haus. Dem 44-Jährigen wurde nach der Tat besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Die Wohnung ist aktuell nicht nutzbar.

Anzeige

Auch für Feuer am Bindingweg verantwortlich

Bereits am Donnerstagabend vergangener Woche brannte es im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses am Bindingweg (ebenfalls Bemerode). Wie die Polizei am Montag gegenüber der HAZ bestätigte, handelte es sich in dem Fall um die Wohnung des 44-Jährigen. Das Feuer im Ein-Zimmer-Appartment sei aber auf ein Versehen zurückzuführen. Nach Ermittlerangaben hatte offenbar eine brennende Zigarette oder Kerze den Brand ausgelöst.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Mann selbst hatte die Flammen gegen 18 Uhr bemerkt. Verletzt wurde niemand.

Von Peer Hellerling