Der Umzug des Kulturzentrums Plantage lässt noch immer auf sich warten. Das ging aus einer Anfrage der SPD-Ratsfraktion in der letzten Bezirksratssitzung hervor. Ursprünglich war ein Umzug des Zentrums vom jetzigen Standort im zweiten Obergeschoss der IGS Badenstedt in ebenerdige Räumlichkeiten am Davenstedter Markt geplant. Bezirksbürgermeister Rainer Göbel verlas den Antrag und stellte fest: „Mittlerweile ist aber ein Jahr vergangen und ein Umzug ist immer noch nicht in Sicht.“ Die neuen Räumlichkeiten wären „eine erhebliche Verbesserung“, sagte Göbel. „Endlich könnten auch ältere und geheingeschränkte Personen barrierefrei das Kulturzentrum betreten. Zudem wäre das Zentrum in der Mitte des Stadtbezirks für alle Bürger besser erreichbar.“ Göbel fragte demnach die Verwaltung, ob der angekündigte Umzug weiterhin geplant sei.

Prüfung im Hinblick auf Brandschutz oder Fluchtwege

Stadtbezirksmanagerin Anja Suffin bejahte diese Frage. Die Verzögerung sei dem besonderen Prüferfordernis der Räumlichkeiten zuzuschreiben. Denn in den neuen Räumlichkeiten des Kulturzentrums sei eine zeitweise Nutzung durch mehr als 100 Personen gleichzeitig geplant, beispielsweise bei Veranstaltungen oder Stadtteilfesten, erklärte Suffin. Der Raum müsse bei einer solchen Auslastung also besonders geprüft werden, besonders im Hinblick auf Brandschutz oder Fluchtwege. Der Vermieter der neuen Räume habe die entsprechende Nutzungsänderung beantragt, müsse allerdings noch Unterlagen nachliefern.

Der Bauantrag für die neuen Räumlichkeiten befindet sich laut Suffin derzeit im Beteiligungsverfahren. Dabei seien neben bauordnungsrechtlichen Fragen auch noch nachbarschützende Aspekte zu klären – wie beispielsweise die zu erwartende Lärmverteilung im Umfeld des neuen Kulturzentrums.

Kein Laufpublikum

Momentan ist der Kulturtreff von der Straße aus nur durch Hinweisschilder zu bemerken. Einen Aufzug gibt es zwar, aber er befindet sich in einem anderen Teil des Schulgebäudes und kann nur benutzt werden, wenn das Personal dabei ist. Laufpublikum, das einfach mal neugierig reinschnuppert, gibt es hier so gut wie nicht. „Wir würden gern mal in einen Raum im Erdgeschoss umziehen“, hatte Sozialpädagogin Fenna Klasink vom Kulturtreff im Juni vergangenen Jahres einem Reporter dieser Zeitung gesagt. „Der zweite Stock stellt für viele Menschen ein Hindernis dar.“ Wann genau der Umzug nun stattfinden soll, ist allerdings weiterhin unklar.

