Brand zerstört Gartenlaube in Hannover-Badenstedt

Hannover

Ein Brand hat am Freitagabend eine Gartenlaube in Hannover-Badenstedt vollständig zerstört. Die Feuerwehr versuchte erfolglos, das Gebäude in der Kleingartenkolonie Bruchweg vor den Flammen zu retten. Mehrere Anwohner hatten gegen 20.10 Uhr Feuerschein bemerkt und den Notruf gewählt.

Sofort rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Badenstedt und der Rettungsdienst zum Salzweg aus. „Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass in einem Schrebergarten eine unbewohnte Gartenlaube in Brand geraten war“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Zudem drohten die Flammen auf angrenzende Bäume überzugreifen.

Feuerwehr sucht nach Personen in der Laube

Mit mehreren Strahlrohren rückte die Feuerwehr vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. „Die weitere Ausbreitung wurde so verhindert“, sagt Pawlak. Parallel zu den Löscharbeiten untersuchte ein Trupp unter Atemschutz, ob sich wirklich niemand mehr im Inneren der Gartenlaube befand – dies bestätigte sich glücklicherweise.

Die Gartenlaube in Hannover-Badenstedt wurde durch das Feuer komplett zerstört. Quelle: Feuerwehr Hannover

Allerdings konnten die 35 Einsatzkräfte letztlich nicht verhindern, dass die komplette Laube dem Feuer zum Opfer fiel. Die Hintergründe sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Peer Hellerling