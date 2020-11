Brandserie in Hannover: Verdächtiger ist mehrfach vorbestraft

Hannover

Der am Sonnabend nach dem Feuer in Hannover-Döhren festgenommene Mann ist bereits mehrfach vorbestraft. Nach HAZ-Informationen ist der Verdächtige seit Jahrzehnten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die Polizei prüft weiterhin mit Hochdruck, ob der 60-Jährige für die mindestens 18 Brandstiftungen im Süden der Stadt seit August verantwortlich ist. Mittlerweile wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht.

Der Verdächtige hat demnach bereits seit den Siebzigerjahren nahezu fortlaufend Eintragungen im Strafregister – überwiegend wegen Diebstahls. Brandstiftungen sind bislang nicht darunter. Die Polizei hatte den 60-Jährigen am Sonnabend beim Verlassen eines leerstehenden Hauses in Döhren beobachtet, in dem kurz zuvor ein Brand ausgebrochen war. Tatort und -zeit sprechen dafür, dass es sich beim Verdächtigen um den seit Monaten gesuchten Feuerteufel handeln könnte. Nach HAZ-Informationen lebt der Mann im Bereich der Südstadt.

Verdächtiger schweigt weiter

Staatsanwaltssprecher Thomas Klinge bestätigt auf Anfrage lediglich, dass der 60-Jährige „schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung“ getreten ist. Allerdings schweige der Verdächtige seit seiner Festnahme zu den Vorwürfen und lasse sich bereits anwaltlich vertreten. Am Sonntag ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den 60-Jährigen an. Die Ermittler wollen durch diesen Schritt unter anderem das Risiko minimieren, dass der Mann nach einer vorläufigen Entlassung weitere Brände legt, falls er tatsächlich der gesuchte Serienbrandstifter sein sollte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Mindestens 18 Feuer mit Millionenschaden

„Wir hoffen jetzt, mehr in Erfahrung bringen zu können“, sagt Klinge. Mit Hochdruck werde nun geprüft, ob dem 60-Jährigen insbesondere weitere Feuer der seit Mitte August andauernden Brandserie in der Südstadt, in Döhren und Waldhausen nachgewiesen werden können. Dazu sei auch schon die Wohnung des Verdächtigen durchsucht worden. Zu möglichen Beweismitteln kann Klinge noch nichts sagen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass seit Mitte August mindestens 18 Feuer auf das Konto des gesuchten Brandstifters gehen. Der Schaden liegt mittlerweile im Millionenbereich.

Von Peer Hellerling