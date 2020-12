Hannover

Der mutmaßliche Brandstifter, der im Süden Hannovers 18 Feuer gelegt haben soll, muss nach HAZ-Informationen ins Gefängnis. Weil er eine neunmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls antreten muss, endet seine Untersuchungshaft vorzeitig.

Der 60-jährige Lutz M. war Ende November festgenommen worden, nachdem Polizisten ihn in unmittelbarer Nähe eines Brandortes in Döhren festgenommen hatten. Daraufhin hatte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für den Mann angeordnet. Für Mittwoch, 9. Dezember, war ein Termin zur Haftprüfung verabredet. Doch daraus wird nun nichts.

Anzeige

33 Straftaten , dreifache Bewährung

Der Verdächtige hat seit den Siebzigerjahren 33 Straftaten begangen. Seine aktuelle Haftstrafe muss er wegen drei Diebstählen und Betrug aus dem Jahr 2019 antreten – zu diesem Zeitpunkt stand er unter dreifacher Bewährung. Zu seinen Vergehen zählt ein dreister Diebstahl in einem Tierfachgeschäft in Linden-Mitte. Dort soll er, am helllichten Tag und beobachtet von einem Angestellten, ein Vogelfutterhäuschen in den Kofferraum seines Autos geladen haben und dann davongefahren sein. Der Angestellte notierte das Kennzeichen und rief die Polizei. In der Wohnung entdeckten Beamte das Diebesgut – samt Preisschild.

Viel geschickter stellte er sich auch nicht an, als er einen zuvor gestohlenen Laptop über Ebay verkaufte. Auf dessen Festplatte waren noch immer die Dateien der eigentlichen Besitzerin. Als sich der misstrauisch gewordene Käufer bei der Frau meldete, flog der Diebstahl auf.

Verdächtiger hat sich noch nicht geäußert

Laut Staatsanwaltschaft werden derzeit Datenträger aus der Wohnung des Mannes ausgewertet und ein Zusammenhang mit den Bränden überprüft. Oberstaatsanwalt Thomas Klinge sagte auf HAZ-Anfrage: „Der dringende Tatverdacht ist gegeben.“ Bisher schweige der Verdächtige aber zu den Vorwürfen.

Derweil hat dessen Anwältin Tanja Brettschneider die bisherige Untersuchungshaft kritisiert. „Der Mann hat seinen Lebensmittelpunkt in Hannover und hat keine Andeutungen gemacht, sich abzusetzen“, sagte sie auf Anfrage. Zudem sei längst nicht erwiesen, dass er für die Brandserie verantwortlich sei. Auch stimme das angefertigte Phantombild nicht mit ihrem Mandanten überein.

Seit der Verhaftung von Lutz M. Ende November hat es keinen weiteren Brand gegeben, der in das Muster der vergangenen Monate passt.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens