Brandstifter zünden Container an: Zwei Autos in Hannover beschädigt

Hannover

Brandstifter haben in der Nacht zu Dienstag einen Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus in Hannover angezündet. Durch Hitze und Flammen wurden dadurch zwei daneben abgestellte Autos beschädigt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner hatte das Feuer an der Odenwaldstraße im Sahlkamp gegen 4.30 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr war zwar rasch vor Ort, allerdings wurde der Container durch den Brand vollständig zerstört. Zudem wurden ein Mitsubishi ASX und ein VW Polo in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

Nach Angaben der Ermittler wurde das Feuer absichtlich gelegt, die Polizei sucht nun nach den Brandstiftern. Zeugen, die kurz vor dem Brand Ungewöhnliches in der betroffenen Nachbarschaft beobachtet haben, können sich unter Telefon (0511) 109 33 17 beim Kommissariaat Lahe melden.

Vier brennende Container vor einer Woche

Bereits eine Woche zuvor hatten Unbekannte vier Müllcontainer in Kleefeld in Brand gesteckt. Die Behälter an der Frieda-Niemann-Straße und am Blumhardthof wurden in der Nacht zum 9. Dezember komplett zerstört, der Schaden betrug damals ebenfalls 2000 Euro.

Von Peer Hellerling