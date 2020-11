Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt wegen eines erneuten Falls von Brandstiftung im Stadtteil Davenstedt. In der Nacht zu Mittwoch war ein Honda Civic in der Straße In der Steinbreite in Brand gesetzt worden. Ende Oktober waren in unmittelbarer Nähe zwei weitere Autos angezündet worden. Die Polizei vermutet, dass alle drei Taten zusammen hängen, und sucht Zeugen.

Keine anderen Wagen beschädigt

Ein 26 Jahre alter Zeuge war gegen 2 Uhr durch ein lautes Knallen und die Alarmanlage des Honda au den Brand aufmerksam geworden. Er verständigte sofort die Feuerwehr. Polizisten, die zuerst vor Ort waren, gingen mit einem Handfeuerlöscher gegen die Flammen vor und verhinderten so ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge, die in der Straße abgestellt worden waren. Die Feuerwehr Hannover löschte dann den brennenden Honda vollständig.

Anwohner sprechen von weiteren Taten

Ersten Ermittlungen zufolge, hat das Feuer einen Schaden von rund 15 000 Euro angerichtet. Zudem gehen die Beamten davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge zu den Brandstiftungen Ende Oktober auf einem Supermarktparkplatz am Geveker Kamp in unmittelbarer Nähe. Anwohner der Straße In der Steinbreite berichten von zwei weiteren Brandstiftungen an Autos in der jüngsten Vergangenheit. Die Polizei kann bislang allerdings nur einen davon bestätigen. Die Brandermittler suchen weiterhin Zeugen, zu den Taten in Davenstedt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner