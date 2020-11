Hannover

Das Feuer am Sonntagabend in der Tiefgarage des Ihme-Zentrums ist absichtlich gelegt worden. Zu diesem Ergebnis sind die Ermittler der Polizei Hannover gekommen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort seit von Brandstiftung auszugehen. Einen Zusammenhang mit der seit Monaten andauernden Brandserie in Hannovers Süden schließen die Beamten aber aus.

Bei dem Tiefgaragenbrand wurde niemand verletzt, doch der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Mehrere Zeugen hatten am Sonntag gegen 20.45 Uhr Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Sprinkleranlage des Ihme-Zentrums konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr einen Großteil des Brandes löschen.

Anzeige

Keine Verbindungen zu Bränden im Süden

Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei bislang nicht. Sie bittet deshalb unter Telefon (0511) 109 55 55 um Zeugenhinweise. Die Umstände sprächen allerdings dagegen, dass es eine weitere Tat des Brandstifters aus Hannovers Süden ist. Seit Mitte August soll dort laut Polizei eine Person bereits fast 20 Feuer gelegt haben.

Lesen Sie auch: Brände in Hannovers Süden: Der Täter zündelt fast nur nachmittags

Erst am Montagnachmittag wurde eine Garderobe eines Hauses an der Hildesheimer Straße nahe dem Döhrener Turm in Brand gesteckt – Tat Nummer 18. Zuvor brannten bereits Oldtimer in Tiefgaragen sowie Kinderwagen und Fahrradanhänger in Treppenhäusern. Mitte November veröffentlichten die Beamten ein Phantombild des mutmaßlichen Feuerteufels.

Von Peer Hellerling