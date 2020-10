Hannover

Die Polizei ermittelt wegen eines Quads, das in der Nacht zu Montag in Hannover-Badenstedt in Brand geraten ist. Mehrere Anwohner des Hans-Joachim-Toll-Wegs hatten gegen 1.05 Uhr die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Ein technischer Defekt am geparkten Fahrzeug ist derzeit ausgeschlossen.

Zunächst brannte eine Mülltonne, von dort aus griffen die Flammen auf das Quad über. „Es wurde vollständig zerstört“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Der Schaden betrage mehrere Tausend Euro. Der Fall wird momentan bloß als fahrlässige Brandstiftung eingestuft. Es konnte noch nicht ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel eine unachtsam weggeworfene Zigarette die Ursache war.

Von Peer Hellerling