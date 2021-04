Hannover

Die Kleingärtner des Kleingartenvereins Tannenkamp-Mecklenheide haben sich gerne und regelmäßig zu geselligen Abenden an ihrem Stammtisch getroffen. Dieser existiert aber so nicht mehr. Im Gasthaus des Kleingartenvereins in Ledeburg wurde in der Nacht auf den 16. April eingebrochen, randaliert und anschließend Feuer gelegt. Inzwischen hat die Polizei vier Jugendliche als Täter identifiziert. „Ich bin wirklich froh, dass nicht die ganze Hütte abgebrannt ist“, sagt Andreas Daniel. Er ist seit 2019 Vereinswirt und Pächter des Gasthauses im Tannenkamp und hatte nur darauf gewartet, sein Lokal nach dem Lockdown wieder öffnen zu können und in die Saison zu starten.

Schaden von rund 40.000 Euro

Nun steht er vor einem Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. „Ich muss den Laden kernsanieren!“, sagt der 51-jährige Gastwirt, „Die gesamte Einrichtung – der Boden, die Decke, die Fenster und die Möbel müssen neu gemacht werden“. Nicht nur das Feuer selbst, sondern auch der dabei entstandene Ruß haben das Lokal stark beschädigt. Die Kosten für die Sanierung übernehme die Versicherung, sagt er. Immerhin.

Freitagnacht gegen halb drei wurde Daniel von der Polizei angerufen, die ihn über den Brand in seinem Gasthaus informierte. „Da wusste ich noch nichts von dem Einbruch“, erzählt der Wirt. Nach dem Anruf fuhr der Gastwirt sofort mit dem Fahrrad zu seinem Lokal. Als er dort ankam, war die Polizei dabei, Spuren am Tatort zu sichern.

„Die haben gesoffen und gekifft“

„Die Gläser, das Besteck und die Stereoanlage waren aus den Regalen gerissen worden und auf dem Boden verteilt“, erinnert sich Daniel. In der Küche sei der Boden voll mit Speiseöl gewesen. „Da haben die scheinbar versucht, mit Speiseöl ein Feuer zu legen“, sagt der Wirt. Zuerst hätten die Täter vergeblich versucht, durch die Eingangstür in das Lokal einzubrechen. „Sie haben dann eine Scheibe eingeschmissen und sind durch den Festsaal ins Gasthaus“, erzählt Daniel. Die Einbrecher haben vor der Brandstiftung wahrscheinlich noch einige Zeit im Lokal verbracht. „Die haben hier gesoffen und gekifft“, sagt der Wirt. Draußen habe bei seiner Ankunft auch noch ein Glas Wein gestanden, erinnert sich der 51-Jährige.

Laut Daniel haben die Täter Gegenstände im Wert von ungefähr 5.000 Euro gestohlen: Darunter ein Tablet, einen Laptop, ein Smartphone und große Mengen Spirituosen. „Die müssen das kistenweise rausgetragen haben“, sagt der Wirt. Unterwegs hätten die Täter auch zwei Kisten Bier zurückgelassen. An einem Spielautomaten sind die Täter gescheitert. Sie hatten versucht, ihn mit einem Messer zu öffnen. „Bei vielem dachte ich mir: Was für ein Kindergarten“, sagt Daniel und schüttelt den Kopf. Aus seiner Sicht müssen die Täter Amateure gewesen sein, die einfach nur Schaden anrichten wollten, aber nicht wirklich wussten, was sie da taten.

Draußen grillen, drinnen sanieren

Eigentlich befände sich Daniel jetzt mitten im Saisonstart, aber wie viele andere Lokale hat auch das Gasthaus im Tannenkamp seit November letzten Jahres geschlossen. „Wenn es wieder erlaubt ist, werde ich – wie jeden Sommer – draußen unterm Pavillon grillen und gezapftes Bier anbieten“, sagt Daniel. „Während drinnen dann saniert wird, werden meine Gäste im Biergarten sitzen“.

Vier Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren konnten durch Zeugenaussagen und weitere Hinweise als mutmaßliche Täter identifiziert werden. „Der Vorgang wird nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet“, sagt Janique Bohrmann, Sprecherin der Polizei Hannover. Weitere Hinweise können der Polizei telefonisch unter (05 11) 1 09 38 15 gemeldet werden.

Von Lucas Kress