Das Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses in der Landwehrstraße 62 wütete nur wenige Minuten. Doch bis die sieben betroffenen Mietparteien wieder in den Altbau in Hannover-Döhren zurückkehren können, werden Monate vergehen – vielleicht sogar ein Jahr. Der Brandstifter, der dieses Feuer und mindestens 17 weitere in Hannovers Süden gelegt haben soll, hat aus Mietern Wohnungslose auf Zeit gemacht.

Die Flammen hatten am Nachmittag des 14. November den zentralen Stromzählerkasten des Mehrfamilienhauses zerstört. Die Treppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock ist bei dem Brand so stark beschädigt worden, dass Statiker von Einsturzgefahr ausgehen. Der Ruß ist vom Brandherd im Keller durch das Treppenhaus und in alle Wohnungen gezogen – wie in einem Schornstein. „Wir müssen alles kernsanieren, auch die beiden Wohnungen, die wir erst vor wenigen Monaten saniert hatten“, sagt Philipp Lorenz. Er führt mit seinem Geschäftspartner Christian Hansen seit 2014 das Wohnungsunternehmen Coneo, zu dem das betroffene Gebäude an der Landwehrstraße gehört. Lorenz und Hansen sind an diesem Donnerstagnachmittag spontan zu einem Treffen der Mieterinnen und Mieter vor dem Mehrfamilienhaus dazu gestoßen.

Zur Galerie Das Mehrfamilienhaus in der Landwehrstraße muss kernsaniert werden – die Mieter können voraussichtlich erst in einem Jahr zurück in ihre Wohnungen

„Wir haben alle Mietverträge ausgesetzt und die Hälfte der November-Miete bereits zurückerstattet“, sagt Lorenz. Er hofft darauf, dass nach der Sanierung alle bisherigen Mieter wieder in das Haus zurückkehren. „Es ist eine gute Gemeinschaft hier im Haus, das soll auch so bleiben“, sagt er. Inzwischen haben die ersten Arbeiten im Treppenhaus begonnen. Zunächst sollen die Helfer die Treppe zum ersten Stock so stützen, dass sie wieder trägt und benutzt werden darf. Anschließend werden alle Möbel und Sachen der Mieter eingelagert, damit die Sanierung beginnen kann.

Betroffene wollen nicht weg aus dem Viertel

Werner Krenz aus dem dritten Stock des Hauses hat inzwischen eine Übergangsbleibe gefunden. „Seit dem Brand habe ich bei einer Bekannten gewohnt, seit heute wohne ich in dem Hochhaus an der Hildesheimer Straße“, sagt er. 1976 ist er nach Döhren gezogen. In der Landwehrstraße lebt er seit etwa 15 Jahren. „Gegenüber ist der Bäcker, an der Ecke meine Kneipe, wo ich immer mit meinen Kumpels Dart gespielt habe“, sagt er. Weg will er aus der Gegend eigentlich nicht. So geht es auch Mieter Udo Kreimeyer aus dem Erdgeschoss. Er kann weiter bei seinen Bekannten wohnen, hat vielleicht auch eine neue Wohnung in Aussicht. „Aber wenn es irgendwie geht, möchte ich gerne wieder in mein Erdgeschoss hier an der Landwehrstraße“, sagt er.

Corona verhindert Unterkommen in Hotel

Im Fall von Cindy Niesigs ist es komplizierter. Die ersten zwei Nächte hat sie auf dem Boden der Kneipe geschlafen, in der sie arbeitet. Ihre Hausratversicherung würde ohne Probleme die Übernachtungen in einem Hotel übernehmen. „Aber wegen Corona dürfen da nur Geschäftsleute übernachten – da falle ich durch das Raster“, sagt sie. Zurzeit hat sie ein Zimmer in einer Pension. In einer Woche aber muss sie auch dort raus. „Es hängt so viel dran, was man gar nicht denkt. Wohin lasse ich die Post schicken, wie melde ich Wasser-, Strom- und Fernsehen ab, ohne Papiere?“, sagt Niesig.

Philipp Lorenz vom Wohnungsunternehmen Coneo will auch weiterhin versuchen, seinen Mietern zu helfen, wo er nur kann. „Wir sind ein kleines Unternehmen, machen alles selbst – für uns ist das auch das erste Mal, dass so etwas passiert ist“, sagt er. Es sei für die Inhaber schwer, viel schwerer sei es aber für die Mieter, das sei ihm schon bewusst, sagt der Immobilienkaufmann. „Aber wenn alles vorbei ist und wir wieder dürfen, dann machen wir im Garten ein großes Grillfest für alle“, sagt Lorenz.

