Hannover

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Groß-Buchholz: Bislang unbekannte Täter haben dort am Sonnabendabend an der Tischbeinstraße einen geparkten Kleintransporter angezündet. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden aber auf rund 10.000 Euro und sucht Zeugen.

VW Crafter schwer beschädigt

Nach Angaben der Ermittler hatte ein Passant gegen 20.15 Uhr den brennenden Transporter bemerkt und den Notruf gewählt. Eine noch vor der Feuerwehr eingetroffene Streifenwagenbesatzung hatte anschließend versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr erstickten kurze Zeit später die Flammen. Trotzdem wurde die Fahrerseite des VW Crafters schwer beschädigt.

Experten der Polizei gehen nach Untersuchungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Ingo Rodriguez