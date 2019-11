Hannover

Brandstiftung in Hannover-Bornum: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag vor der Eingangstür einer Doppelhaushälfte in Hannover einen mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Behälter angezündet. Obwohl das Feuer auf die Tür des Wohnhauses am Lindener Weg nahe der Einmündung zur Straße An der Feldmark übergriff, wurde laut Polizei niemand verletzt. Bewohner hatten die Flammen gegen 1.30 Uhr auch wegen ausgelöster Rauchmelder rechtzeitig bemerkt und konnten den Brand löschen.

An der Haustür und umliegenden Gebäudeteilen entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Ermittler noch unklar. Es sei bereits ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilt die Polizei mit.

Um die Tat aufzuklären, suchen die Ermittler nun dringend Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 30-jähriger Bewohner des Hauses gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Fast gleichzeitig wurden auch die Rauchmelder im Haus ausgelöst. Gemeinsam mit seinem 67-jährigen Vater und seiner 61-jährigen Mutter entdeckte der 30-Jährige dann die Flammen an der Haustür. Seinem 35-jährigen Bruder gelang es, den Brand zu löschen.

Noch in der Nacht hatte Experten der Polizei Ermittlungen aufgenommen und festgestellt, dass das Feuer vor dem Hauseingang der vierköpfigen Familie vorsätzlich gelegt worden war. Hinweise zu der Brandstiftung und verdächtige Beobachtungen können der Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 mitgeteilt werden.

