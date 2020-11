Hannover

Die Polizei hat möglicherweise den Brandstifter gefasst, der seit Monaten im Süden Hannover für Aufregung sorgt. Am Sonnabend brannte es erneut in Döhren, dieses Mal im Erdgeschoss eines zweigeschossigen Hauses. Dabei wurde ein Mann festgenommen, der den Ermittlern nach HAZ-Informationen im Rahmen der verstärkten Streifentätigkeit aufgefallen war. Endet damit die Brandserie nach annähernd 20 Taten?

Der Alarm ging kurz vor 15 Uhr ein. Der Einsatzort liegt direkt neben einer Pension an der Ecke Landwehrstraße/Küsterstraße nur unweit vom Südschnellweg entfernt. „Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen im Haus“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Hamann. Drei Trupps unter Atemschutz konnten somit direkt mit dem Löschangriff beginnen und die Flammen schnell ersticken.

Anzeige

Polizei bestätigt Festnahme eines Verdächtigen

Der Auslöser für das Feuer ist noch unklar. Vieles spricht aber dafür, dass es erneut eine Tat des seit Monaten gesuchten Feuerteufels war – neben der Lage vor allem die Einsatzzeit am Nachmittag. Auf HAZ-Nachfrage bestätigte die Polizei zudem gegen 16.20 Uhr, dass tatsächlich unmittelbar nach Brandausbruch ein 60-Jähriger am Haus festgenommen wurde. „Polizisten, die wegen der Serie präventiv im Gebiet vor Ort waren, hatten den Mann beim Verlassen des Objektes beobachtet“, sagt Sprecher Martin Richter. Ob es sich um den gesuchten Serientäter handle, werde geprüft.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, den sie vor dem Brand bis zu dem Haus verfolgt hatte. Quelle: privat

Ist damit möglicherweise die seit fast vier Monaten andauernde Brandserie beendet? Erstmalig ging am Abend des 12. August ein Auto in einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße in Flammen auf. Mittlerweile gab es annähernd 20 Feuer, die allesamt demselben Täter zugerechnet werden. Die Tatorte erstrecken sich über die Südstadt, Döhren und Waldhausen. Ziele waren bislang unter anderem in Tiefgaragen abgestellte Oldtimer, aber auch Kinderwagen und Fahrradanhänger in Treppenhäusern. Nur unweit vom jetzigen Tatort entfernt brannte es bereits vor genau zwei Wochen, das Mehrfamilienhaus ist seitdem unbewohnbar.

Wochenlange Suche mit Phantombild

Anfang dieser Woche hatte der Feuerteufel dann offenbar Jacken an einer Garderobe eines Hauses an der Hildesheimer Straße angezündet. Der Eigentümer bemerkte es rechtzeitig und verhinderte so wohl Schlimmeres. Bereits Mitte November veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des mutmaßlichen Täters, ein Zeuge hatte im Oktober einen Verdächtigen beim Brand an der Güntherstraße gesehen. Die durch die Feuer verursachten Schäden liegen mindestens im oberen sechsstelligen Bereich. Wie die Polizei dem jetzt Festgenommenen auf die Spur kam, ist noch unklar. Die Beamten wollen sich am Abend oder Sonntag weiter äußern.

Von Peer Hellerling