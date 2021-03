Hannover

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Brandstifter. Er soll in der Nacht zu Mittwoch, 3. März, ein Fliegengitter an einem Wohnhaus am Hirschanger im Stadtteil Kirchrode angezündet haben. Dabei benutzte er Brandbeschleuniger. Wie die Polizei mitteilt, wurde er gegen 1.05 Uhr in der Nacht dabei beobachtet. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Tiergartenstraße.

Zuvor soll er bereits zwei Stunden lang die Umgebung des Einfamilienhauses ausgekundschaftet haben. Eine Passantin sah das brennende Fliegengitter und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte kein Feuer mehr fest. Wie die Polizei mitteilt, soll es von selbst erloschen sein. Verletzt wurde niemand.

Gesuchter ist um die 30 Jahre alt

Bisher waren die Ermittlungen der Beamten erfolglos. Deshalb wird nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung gebeten. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Gesucht wird ein etwa 30 Jahre alter Mann. Er ist circa 1,80 Meter groß und von athletischer Statur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Mundschutz, einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle Weste, eine hellgraue Jeans und grau-beigefarbene Schuhe. Zudem hatte der Gesuchte eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1095555 zu melden

Von Manuel Behrens