Hannover

19-mal hatte es zwischen April und November 2020 im Süden Hannovers gebrannt. Feuer in Tiefgaragen, einem Seniorenheim, Kellern und Eingängen von Mehrfamilienhäusern hatten in dieser Zeit die Bewohnerinnen und Bewohner aus Döhren, Waldhausen und der Südstadt in Sorge versetzt. Als am 28. November schließlich der inzwischen 61-jährige Lutz M. unmittelbar nach einem Brand an der Küsterstraße in Döhren festgenommen wurde, schien es, als wäre der Urheber der Brandserie gefasst worden.

Doch es kam anders. Während M. eine Haftstrafe wegen Diebstahls antreten musste, ermittelte die Staatsanwaltschaft, ob der mehrfach Vorbestrafte für die Brandstiftungen verantwortlich war. Ihm konnte allerdings nur das Feuer in der Pension Leipziger Hof an der Küsterstraße nachgewiesen werden. Wer die anderen 18 Brände gelegt hat, ist bis heute unklar. Die Ermittlungen sind eingestellt worden.

„Er verhielt sich auffällig“

Am Mittwoch, 28. April, musste sich M. nun vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Hannover für die besagte Brandstiftung verantworten. Das Urteil: Der 61-Jährige muss weitere zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Damit folgte das Gericht dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft. Verteidigerin Tanja Brettschneider hatte für ein Jahr und sechs Monate plädiert. M. hatte die Tat zuvor eingeräumt, sich aber zu den anderen Bränden nicht geäußert. Auch zu seiner Motivation, ein Feuer in der Pension zu legen, sagte er nichts.

Deutlich wurde allerdings, wie die Polizei dem Mann am 28. November auf die Schliche gekommen war – und ihn bei der Brandlegung beobachtet hatte. Weil die Serie für Unruhe in den südlichen Stadtteilen gesorgt hatte, waren vermehrt Zivilpolizisten einer Verfügungseinheit in der Südstadt, Döhren und Waldhausen unterwegs. Zwei Beamtinnen, die als Zeuginnen vor dem Gericht geladen waren, hielten am besagten Tag Ausschau nach verdächtigen Personen.

Lutz M. mit Verteidigerin Tanja Brettschneider am Amtsgericht Hannover. Quelle: Rainer Dröse

Wie die Polizei M. auf die Schliche kam

Am frühen Nachmittag soll eine der Polizistinnen M. an der Hildesheimer Straße in Höhe des Engesohder Friedhofs aufgefallen sein. „Er verhielt sich auffällig und hat sich immer wieder umgeschaut“, sagte die Beamtin. Sie folgte ihm zu Fuß stadtauswärts. In mehreren Nebenstraßen soll M. versucht haben, sich Eintritt in Hauseingänge zu verschaffen – erfolglos. Dann soll M. die Pension an der Küsterstraße erreicht haben. „Dort ist er im Hauseingang verschwunden“, so die Polizistin.

Sie beobachtete, wie der Verdächtige fünf Minuten später wieder herauskam. Wenig später drang Rauch aus einem renovierungsbedürftigen Teil des Gebäudes. Die Polizistin alarmierte die Feuerwehr und funkte die Geschehnisse an ihre Kollegin. An der Kreuzung Hildesheimer Straße/Willmerstraße wurde M. kontrolliert. In seinen Taschen wurden vier Feuerzeuge und Schraubendreher gefunden. „Er sagte, dass er spazieren gegangen sei“, sagte die Polizistin, die M. an der B-65-Überführung gestellt hatte.

Vorbestraft seit 1975

Derweil löschte die Feuerwehr den Brand in der Pension. M. soll gezielt Müllhaufen, Kartons und Eimer angezündet haben. Der unbewohnte Teil der Unterkunft wurde beschädigt. Die Eigentümerin beziffert die Schadenshöhe auf 25.000 bis 30.000 Euro.

Für M. ist es die nunmehr 34. Straftat, wegen der er verurteilt wurde. Angefangen im Jahr 1975, ziehen sich seine Vergehen – meist Diebstähle – fast im Jahrestakt bis zum 28. November 2020.

Von Manuel Behrens