Die Polizei Hannover geht davon aus, dass der Kellerbrand am frühen Dienstagmorgen in der Nordstadt absichtlich gelegt wurde. Darauf deuten die Spuren an der Einsatzstelle hin, ohne dass die Ermittler Details nennen. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise. Eine 71-jährige Seniorin und zwei kleine Kinder hatten den beißenden Brandrauch eingeatmet und kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Die Bewohner hatten das Feuer an der Nelkenstraße gegen 4 Uhr bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, standen sie an ihren Fenstern und auf einer Dachterrasse, um auf sich aufmerksam zu machen. Der dichte Rauch hatte es den Mietern unmöglich gemacht, das Gebäude zu verlassen. Die Retter mussten die Menschen deshalb während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen betreuen.

Haus weiterhin bewohnbar

Die Kriminalpolizei hat den Einsatzort am Mittwoch untersucht und geht seither von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, das Haus ist aber weiterhin bewohnbar. Allerdings gibt es bislang keine Hinweise auf die möglichen Täter. Deshalb bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.

Von Peer Hellerling