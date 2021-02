Hannover

Das Kohlekraftwerk Stöcken liefert Strom und Wärme für Hannover. Aber eben auch Kohlendioxid und Schwefeloxide. Dass es vom Netz genommen wird, steht fest. Nur der Zeitpunkt ist strittig. Energiedienstleister Enercity, dem das Kraftwerk mehrheitlich gehört, will es 2030 vom Netz nehmen. Zu spät, sagen Umweltinitiativen um das Bündnis „Hannover erneuerbar“, die eine Abschaltung bereits 2026 fordern und dafür ein Bürgerbegehren organisiert haben, für dessen Durchsetzung sie in den kommenden sechs Monaten 20.000 Unterschriften zusammenbekommen müssen.

Der Kohleausstieg in Stöcken war Thema für ein HAZ-Forum, bei dem am Donnerstag –coronabedingt ohne Publikum, aber als Livestream auf HAZ.de – gut anderthalb Stunden lang kontrovers, aber immer sachlich diskutiert wurde. Neben Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Enercity-Chefin Susanna Zapreva waren Stephan Barlag von „Hannover erneuerbar“, Diplomingenieur und Nachhaltigkeitsexperte Jens Clausen und der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, im Pressehaus dabei. Moderiert wurde der Abend von HAZ-Redakteur Conrad von Meding, der auch schriftlich eingereichte Fragen der Leser an die Podiumsteilnehmer weiterreichte.

Moderator Conrad von Meding (von links) Jens Clausen, Volker Müller, Stephan Barlag, Belit Onay und Susanna Zapreva Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass das Thema brisant ist, zeigen schon die Zahlen: Rund eine Million Tonnen CO2 hat das Kraftwerk am Mittellandkanal im abgelaufenen Jahr freigesetzt – mehr als der gesamte Verkehr der Stadt inklusive der Autobahnen. Hinzu kommen 380 Tonnen Schwefeloxid. In einem Zweistufenplan will Enercity die Anlage abschalten – zur Hälfte 2025, komplett dann fünf Jahre später.

Sollte das Bürgerbegehren mit 20.000 Unterschriften Wahlberechtigter in einen Bürgerentscheid münden, den ersten überhaupt in Hannover, würden sich basisdemokratisch die Vorgaben ändern. Bei einer zwischenzeitlichen Umstellung des Kraftwerks auf Gas, wie es in Wolfsburg der Fall ist, läge laut Zapreva die Chance auf Kohleausstieg 2026 bei 90 Prozent.

„Wir wollen schon jetzt die Weichen richtig stellen“: Susanna Zapreva. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aber die Enercity-Chefin machte mehrmals deutlich, dass sie keine halben Sachen will: „Wir wollen schon jetzt die Weichen richtig stellen.“ 64 Prozent der hannoverschen Haushalte heizten mit Gas, 21 Prozent mit Fernwärme aus Stöcken. „Wenn wir die auf Gas umstellen, haben wir insgesamt 85 Prozent Gas.“ Hinzu kämen viele Ölheizungen in der Stadt. Aber man wolle eben auf Abwärmemodelle und dann vor allem auf erneuerbare Energien setzen. Zehn bis 14 Ersatzanlagen plant Enercity, „und das kostet Zeit“. Die Chance, auf diesem Wege 2026 fertig zu sein, schätzt Zapreva auf 5 Prozent. Selbst 2030 sei nicht ganz sicher, immerhin räumt Zapreva diesem Modell 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein.

Onay: „Wir brauchen mehr Tempo“

Oberbürgermeister Belit Onay stand bei der Diskussion fast sinnbildlich zwischen Zapreva und dem Unterzeichner des Bürgerbegehrens. Zum einen fühlt sich das Stadtoberhaupt als Grünen-Politiker dem Klimaschutz verpflichtet und hat das Bürgerbegehren bereits im Vorfeld für gut befunden. Zum anderen bezieht die Stadt rund 40 Millionen Euro jährlich aus den Enercity-Einnahmen. Die mehr als 40 Prozent, die bei einer HAZ-Umfrage für den Ausstieg 2026 gestimmt hatten, fand Belit Onay erfreulich. „Es wird nicht das Ob diskutiert, sondern das Wie.“ Die Initiative komme nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch aus der Industrie. Nun brauche es einen „hannoverschen Weg“, und es brauche Tempo. „2030 ist schon ein ambitioniertes Ziel. Aber die Frage ist: Schaffen wir noch mehr?“ Weil der Bund Transformationsprozesse nur in Kohleabbaurevieren fördere, sei die Stadt an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier herangetreten, um dafür Geld locker zu machen.

„Wir müssen mit dem größten Baustein, dem größten Emittenten in der Stadt, anfangen“: Stephan Barlag von „Hannover erneuerbar“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Barlag: „Normalität ist keine Option“

Um Tempo geht es natürlich auch Politiklehrer Barlag, der das vom Verwaltungsausschuss abgesegnete Bürgerbegehren in Gang gebracht hat. „Normalität ist keine Option“, zitierte er einen Kernsatz der hannoverschen Kulturhauptstadtbewerbung, „dieser Satz gilt auch für die Klimakrise“. Es bestehe die Gefahr, das Ziel des Klimaschutzabkommens von Paris, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu drücken, nicht zu erreichen. Für Hannover bedeute das: „Wir müssen mit dem größten Baustein, dem größten Emittenten in der Stadt, anfangen. Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir das Ziel erreichen.“

Hier finden Sie die Debatte im Video:

Die Diskussion beginnt bei Minute 4:00

Ein Abschalten bis 2026 und den dafür erforderlichen Bau von adäquaten Ersatzanlagen bezeichnet Volker Müller dagegen als naiv. „Bei den Erfahrungen, die ich mit Genehmigungsverfahren gemacht habe, halte ich das bis 2026 für ausgeschlossen. Das muss ja auch noch gebaut werden.“ Der Hauptgeschäftsführer der Niedersächsischen Unternehmerverbände war unter anderem als Vertreter von Continental und VW eingeladen, die aus dem Kraftwerk Stöcken vor allem Strom beziehen und Versorgungssicherheit brauchen. Man müsse unternehmerisch denken, mahnte Müller, der 2030 für realistisch hält, und fasste das in zwei Punkten zusammen: „Man muss mehr einnehmen als man ausgibt, und das Produkt muss funktionieren.“

Wirtschaftlich muss auch Zapreva denken. Sie stehe im Wettbewerb und müsse trotz aller klimapolitischen Ambitionen die Preise für die Kunden im Blick behalten, denn bei 20 Euro mehr höre bei vielen Bürgern das Umweltbewusstsein ganz schnell auf, und sie suchten sich einen günstigeren Anbieter. Das sei im Blick auf ein Unternehmen und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht zu verantworten – und auch wegen der Abgabe an die Stadt, die davon wieder Kitas baue.

Clausen: „Wir brauchen Ideen“

Für Innovationsforscher Clausen ist es wichtig, verschiedene Optionen für den Kohleausstieg zu prüfen. Man müsse in der Stadt ein Bewusstsein dafür schaffen, „dass wir viele Technologien brauchen“. Es gebe geothermische Potenziale im Nordwesten Hannovers. Er wies auf ein Wärmepumpensystem in Stockholm hin, das dem Fernwärmesystem zuarbeite. Aber das gehe nur, weil der Wärmepumpenstrom in Schweden viel günstiger sei als hier. Clausen forderte: „Wir brauchen über die Wirtschaft Druck auf Berlin.“ Es gehe dabei um die Beschleunigung der Prozesse, „und wir müssen rausholen, was drin ist“.

Von Uwe Janssen