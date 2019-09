Braucht Hannover den Burgerrito? The Harp und Locorito eröffnen Pop-up-Lokal

Hannover

Den Plan für ein gemeinsames Lokal haben Andreas Oldenburger (36) und Daniel Jäger (33) bereits vor zwei Jahren ausgeheckt. Als Chef des mexikanischen Restaurants Locorito fehlte Oldenburger wie Jäger, Inhaber des Lindener Irish-Pubs The Harp, schlicht die Zeit. Aus den Augen haben sich die beiden Gastronomen nicht verloren. Das hat sich bewährt: Am Mittwoch, 2. Oktober, eröffnen die beiden ihr gemeinsames Restaurant in den Räumen des Locorito, Schmiedestraße 34.

Noch fehlt ein Name für das gemeinsame Lokal. Daran wird derzeit genauso Feinschliff angelegt, wie im Inneren. Rund 50 Gäste finden im Erdgeschoss Platz, die obere Etage soll für Veranstaltungen vermietet werden – „oder für Gäste, wenn es unten richtig voll wird“, so Oldenburger. Einig sind sich die beiden allerdings über die kulinarisch Linie: Street-Food nach kalifornischem Vorbild wollen die Gastronomen auf die Speisekarte bringen. Dazu gehören die Einflüsse der aus Mexiko stammenden Bevölkerung und hochwertig gemachtes Fastfood nach US-Vorbild.

Mexiko und die USA in einer Teigtasche

Aus der mittelamerikanischen Küche des Locorito kommen Tortillas, Quesadillas, Burritos, Bowls und Guacamole. The Harp steuert das Know-how rund um Burger und Craft-Beer bei – dafür ist der Pub bekannt. Dabei haben die jungen Gastronomen einen Plan: Die beiden Küchen sollen nicht einfach nebeneinander herexistieren – sie sollen auch fusionieren. So sind Gerichte wie der Burgerrito entstanden: Hackfleisch, Käse, Salat, eingelegtes Rotkraut und auch Pommes werden in einen Wrap gewickelt und mit Dip angerichtet. Wer sich nicht entscheiden kann, ob er erst Burger oder Beilage essen möchte – hier hat er beides in einem Bissen. So eng verbandelt wie auf diesem Teller waren Mexiko und die USA lange nicht.

Fleisch, Pommes, Käse: Der Burggerito hat all das in einem Wrap. Quelle: Moritz Frankenberg

Aus den Speisekarten beider Lokale bleiben auch in der gemeinsamen Location einige Lieblingsgerichte bestehen, etwa Burger-Klassiker es The Harp. Doch die Gastronomen wollen auch auf Neuheiten setzen. Zum Beispiel bei aufgemotzten Pommeskreationen, wie Chilli-Cheese-Fries mit Steakstreifen und Sauce Bernaise. „Bei solchen Kreationen ist Hannover immer ein bisschen hinterher“, sagt Jäger. Zwischen dem mächtigen Pfannengericht sind ein paar Tomaten, Rotkraut und Zwiebeln eingestreut. Oder die Crispy-Chicken-Fries: Hier stehen die Fritten und Hühnerbrust mit knuspriger Panierung im Vordergrund. Wer auf Fleisch verzichtet, soll in der Speisekarte unter anderem mit mexikanischen Bowls und Falafel statt Hack glücklich werden.

Bleibt das Lokal nur bis Ende des Jahres?

Zunächst eröffnet die gemeinsame Lokalität als Pop-up-Store – denn das gemeinsame Lokal ist auch ein kleines Experiment. „Wir schauen, wie es bis Ende des Jahres läuft“, sagt Jäger. Dann wollen sie entscheiden, ob jeder auf eigene Faust weiterarbeitet. Oder, ob es am Steintor kalifornisch weitergeht.

Von Manuel Behrens