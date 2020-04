Seniorenheime in der Corona-Krise - Heimbewohner gehen weiter einkaufen – bringen sie so das Virus in Hannovers Pflegeeinrichtungen?

Hannovers Altenheime sind mittlerweile zwar für Besucher gesperrt – aber möglicherweise tragen die Bewohner selbst durch Spaziergänge und Supermarkteinkäufe die gefährlichen Viren in die Einrichtungen hinein. Aber kann es überhaupt verhindert werden?