Jetzt ist es geschafft: Die Strandwärts-Dachbar auf dem Parkdeck des Bredero-Hochhauses am Raschplatz hat endgültig die Betriebsgenehmigung erhalten. Nach monatelangem Gezerre mit Anwohnern und Bauamt und zwischenzeitlicher Zwangsschließung darf Betreiber Mario Hassa jetzt endlich rechtssicher öffnen. Seit Freitag sind die amtlichen Siegel abgekratzt, der Betrieb ist wieder gestartet.

Kann die Standbar auch herbst? Oder sogar Winter?

„Die schönsten Sommerwochen sind leider vorbei“, sagt Hassa. Er überlegt jetzt, die Dachbar herbstfest zu machen, zum Beispiel mit Infrarot-Wärmestrahlern. Die sind effizienter und – wenn sie mit Ökostrom betrieben werden – klimafreundlicher als Gasheizpilze, die sonst häufig von Gastronomen genutzt werden.

„Mir hätte die Genehmigung viel früher erteilt werden können“: Mario Hassa im August in seiner Strandwärts-Dachbar auf dem Bredero-Hochhaus. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Er kann sich auch vorstellen, für die Adventszeit einen Weihnachtsmarkt auf dem Dach in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof einzurichten. „Unser Hygienekonzept erlaubt uns Veranstaltungen, vielleicht wäre das eine schöne Bereicherung für die Vorweihnachtszeit“, sagt Hassa. Denn noch ist völlig unklar, ob und in welcher Form der große Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt ausgerichtet wird.

30 Tage zwangsgeschlossen

Eigentlich hatte der Gastronom, der in direkter Nachbarschaft das italienische Al Vecchio Milano und die Kellerdisco Glitzerkeller betreibt, die dachbar bereits im April eröffnen wollen. Dann kam der Corona-Shutdown, später gab es Konflikte mit Anwohnern der Bredero-Turmetagen, die Lärm fürchteten. Zweimal musste Hassa die Sommergastronomie mit 300 Sitzplätzen schließen, zuletzt hatte das Bauamt sogar offizielle Siegel auf die Zugangstüren geklebt, weil die Genehmigungen noch nicht final erteilt waren. Insgesamt rund 30 Tage war die Bar zwangsgeschlossen.

Lange Zeit Stillstand: Die Dachbar über den Dächern der Oststadt. Quelle: Nancy Heusel

„Ziemlich gebeutelt“

„Wir sind ziemlich gebeutelt“, sagt Hassa. Er fühlt sich von der Baubehörde schikaniert und will einen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schreiben. „Mir hätte die Genehmigung viel früher erteilt werden können“, sagt Hassa: „Ich habe mich immer kooperativ gezeigt und alle Unterlagen auf Anforderung eingereicht.“ Zuletzt hatte das Bauamt den Anwohnern noch eine Einspruchsfrist bis zum 28. August erteilt – dann dauerte es wieder eine Woche, bis die Bar jetzt eröffnen konnte. „Ich finde, so geht man nicht um mit Menschen, die in dieser Stadt eine Bereicherung schaffen“, sagt Hassa.

Von Conrad von Meding