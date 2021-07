Hannover

Seit 15 Jahren wartet Hannover auf den Umbau des Bredero-Hochhauses hinter dem Hauptbahnhof. Jetzt verzögert sich die angekündigte Erneuerung erneut. Die Projektentwickler streben nun den Start der Revitalisierung für das kommende Jahr an. Die Stadt hat die vor drei Jahren erteilte Baugenehmigung deshalb verlängert.

15 Jahre Umbauplanung im Bredero-Hochhaus

Mal verweigerten Wohnungseigentümer aus den obersten Etagen ihre Zustimmung, dann verwarf das Land überraschend Pläne zur Einrichtung eines Fachgerichtszentrums: Bislang sind die Bemühungen der niederländischen Projektentwickler Hans Pluis und Roger Oude Luttikhuis nicht von Erfolg gekrönt. Man sehe sich aber auf der Zielgeraden, sagt Luttikhuis. Die juristischen Fragen seien geklärt, nächstes Jahr könne der Umbau losgehen.

Der Plan ist, die elf bisherigen Büroetagen des Turms umzubauen, sodass dort 120 Kleinstwohnungen entstehen können. Den westlichen Anbau entlang der Berliner Allee und der Friesenstraße wollen britische Investoren der Firma Citygrove abreißen und dort ein Hotel bauen.

„Hannover wird begeistert sein“

So könnte nach einem Teilabriss der Hotelanbau am Bredero-Hochhaus aussehen. Quelle: Skai-Architekten

Die Baugenehmigung für den Turm sieht außen angebaute Balkone für die neuen Wohnetagen vor und eine Fassadenverkleidung bis ins oberste Turmgeschoss, um der Architektur die Wucht der Siebzigerjahre zu nehmen. Ob alles so kommt, scheint aber offen. Luttikhuis sagt, es werde noch einmal Änderungen an den Plänen geben, „von denen Hannover begeistert sein wird“. Was genau die Entwickler planen, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Von Conrad von Meding