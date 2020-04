Brennender Bagger: Fahrer rettet sich mit Sprung aus Führerhaus

Hannover

Auf einem Firmengelände in Brink-Hafen ist am Donnerstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Bagger in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich laut Feuerwehr vor den Flammen mit einem Sprung aus dem Führerhaus in Sicherheit bringen. Zwar wurde das Fahrzeug bei dem Feuer völlig zerstört. Immerhin konnten die Rettungskräfte durch ihren schnellen Löscheinsatz aber ein Übergreifen der Flammen auf ein Schrottlager verhindern.

Aus der Ferne ist dichte Rauchsäule zu sehen

Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr von einem Firmenmitarbeiter wegen eines brennenden Armbaggers zu dem gewerblichen Schrottplatz an der Wohlenbergstraße gerufen worden. Zu diesem Zeitpunkt war laut Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe schon aus der Ferne eine dichte Rauchsäule über dem Firmengelände zu sehen – der gesamte Bagger stand in Flammen.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr sind wegen der Coronakrise auf dem Schrottplatz mit Mundschutz im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Obwohl ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vinnhorst nach nach ihrer Ankunft den Bagger. schnell löschen konnten, wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Einen nahe liegenden Schrotthaufen konnten die Einsatzkräfte jedoch mit zusätzlichen Löschangriffen vor den Flammen bewahren. Der Baggerfahrer hatte sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Sprung aus dem Führerhaus unverletzt ins Freie gerettet.

Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufgenommen. Den an dem Bagger entstanden Totalschaden konnte die Feuerwehr bislang noch nicht beziffern.

Von Ingo Rodriguez