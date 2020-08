Hannover

Eine Bewohnerin des Eilenriedestifts in Hannover ist am Donnerstag bei einem Feuer leicht verletzt worden. Die Flammen waren gegen 13 Uhr in ihrer Wohnung in der Anlage für betreutes Wohnen am Bevenser Weg ausgebrochen. In der Küche des Appartements war nach Angaben der Feuerwehr ein Wasserkocher in Brand geraten. Die Brandmeldeanlage des Stifts hatte daraufhin Alarm ausgelöst.

Mitarbeiter der Einrichtung stellten den Wasserkocher geistesgegenwärtig in die Spüle der Küche, stellten den Wasserhahn an und löschten so die Flammen. Die Frau hatte sich bereits aus ihrer Wohnung ins Freie begeben. Sie wurde wegen einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst der Feuerwehr behandelt. Die Einsatzkräfte brachten zwei weitere Bewohner des Stifts nach draußen. Anschließend belüftete die Feuerwehr den betroffenen Flur der Anlage. Danach rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Von Tobias Morchner