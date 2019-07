Hannover

Der Hauptbahnhof Hannover ist am Wochenende einmal mehr seinem Ruf als sozialer Brennpunkt gerecht geworden: Gut zwei Monate liegt es erst zurück, dass die Stadt, Landes- und Bundespolizei, Protec, Üstra, Bahn sowie die HRG ( Hannover Region Grundstücksgesellschaft) unter dem Titel „Bahnhof.sicher“ ein umfangreiches Sicherheitskonzept für den Bahnhof und die Standorte in der näheren Umgebung präsentiert haben. Nun ist die Bundespolizei am Freitag, Sonnabend und Sonntag dort wieder mehrfach wegen brutaler Schlägereien unter Männern aus der Obdachlosenszene im Einsatz gewesen. Dabei wurden auch zwei mit Haftbefehlen gesuchte Straftäter festgenommen.

Völlig betrunkener Mann beleidigt bei Festnahme Polizisten

Zunächst wurden Beamte der Bundespolizei am Freitagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Ausgang Fernroder Straße gerufen. Dort war in die Schlägerei unter anderem ein 36-jähriger Obdachloser verwickelt. Die Streife überprüfte nach ihrem Einschreiten den gebürtigen Polen und stellte fest, dass er bereits wegen Leistungserschleichung mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Während seiner Überprüfung habe der mit einem Blutalkoholwert von rund 2,68 Promille völlig betrunkene Mann die Beamten beleidigt, teilte die Bundespolizei nun mit. Als der 36-Jährige anschließend in Polizeigewahrsam genommen worden sei, habe er zum Abschluss auch den verbotenen Hitlergruß gezeigt.

Obdachloser wehrt sich mit 4,65 Promille gegen Festnahme

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Bundespolizei am Bahnhof schließlich einen weiteren mit Haftbefehl gesuchten Polen aus der Obdachlosenszene festnehmen. Und wieder war eine Prügelei Auslöser des Einsatzes. Der 35-jährige Obdachlose war mit einem Blutalkoholwert von 4,65 Promille am Ausgang nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) mit anderen Männern in Streit geraten. Wieder verzeichneten die Beamten nach ihrem Einschreiten einen unerwarteten Ermittlungserfolg. Nach dem einschlägig polizeibekannten 35-jährigen obdachlosen Polen war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung gefahndet worden. Zusammen mit einem Mittäter hatte der Pole im Oktober vergangenen Jahres einen Mann am Raschplatz verprügelt und dabei mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers getreten. Bei seiner Festnahme und Verhaftung habe der Pole am Sonntagmorgen erheblichen Widerstand geleistet und sei gefesselt in eine Zelle gebracht worden, heißt es seitens der Bundespolizei.

Reisender entpuppt sich als obdachloser Mehrfachtäter

Etwas weniger spektakulär war es am Sonnabendnachmittag bei der Festnahme eines 45-jährigen Rumänen – ebenfalls ohne festen Wohnsitz – zugegangen. Ihn hatten Beamten wegen einer Leistungserschleichung kontrolliert. Der Mann war ohne ein gültiges Ticket in einem Zug gefahren. Bei seiner Überprüfung stellte die Bundespolizei fest, dass gegen den 45-Jährigen zurzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit läuft. Weil der Rumäne keinen Ausweis besitzt, keinen festen Wohnsitz hat und bei seiner Festnahme auch kein Bargeld bei sich hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet.

Das konsequente Vorgehen der Polizei ist auch Bestandteil des neuen Sicherheitskonzeptes. Der Bahnhof ist ein Kriminalitätsschwerpunkt: 2018 gab es dort 3000 Gewalttaten. Damit es wieder sicherer wird, planen Polizei und Stadt eine Kontrollzone und ein Verbot von gefährlichen Gegenständen. Gleichzeitig wollen Ermittler, Bahn-Sicherheit und Protec 24 Stunden am Tag Präsenz zeigen.

Von Ingo Rodriguez