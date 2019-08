Hannover

Brutaler Überfall und schneller Fahndungserfolg: Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Mittwoch am Hauptbahnhof Hannover einen 21-jährigen Mann festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, kurz zuvor auf einen Passanten mehrfach eingeschlagen, eingetreten und ihn dann bestohlen haben.

Brutaler Angriff auf Passanten

Zeugenaussagen zufolge soll der 21-Jährige vor dem Bahnhofseingang am Ernst-August-Platz gegen 1.15 Uhr einen Passanten nach einer Zigaretten gefragt haben. Als der 33-jährige in seine Hosentasche gegriffen habe, sei er unvermittelt angegriffen worden, berichteten Zeugen übereinstimmend. Demnach schlug der 21-jährige Räuber mehrfach auf den Passanten ein und trat auf den schon am Boden liegenden 33-Jährigen auch noch ein. Anschließend griff er sich von seinem Opfer Geld und Zigaretten, um in den Hauptbahnhof zu flüchten.

Raubopfer wird schwer verletzt

Der 33-jährige Passant erlitt bei dem Raubüberfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die von Zeugen alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter mithilfe einer detaillierten Personenbeschreibung nur wenige Minuten später im Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Verdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Hauptbahnhof ist weiterhin Einsatzschwerpunkt der Polizei

Das Gebiet rund um den Hauptbahnhof und Raschplatz ist mit jährlich mehr als 3000 Straftaten ein Einsatzschwerpunkt der Polizei. Kontrollzonen am Hauptbahnhof und Steintor sollen deshalb seit mehreren Wochen das Sicherheitsgefühl steigern. Seit Juni gab es Dutzende Festnahmen, mehr als 2400 Überprüfungen und Hunderte Platzverweise.

