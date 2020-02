Hannover

Kleinere Klassen, eine bessere soziale Durchmischung der Schülerschaft, mehr pädagogische Freiheit, weniger bürokratische Vorgaben, politische Hilfe für Brennpunktschulen, die dringende Sanierung weiterer Toiletten, mehr Platz für differenzierten Unterricht – es ist eine lange Wunschliste, die die Lehrer und Elternvertreter von der Grundschule Hägewiesen am Sahlkamp Ministerpräsidenten Stephan Weil mitgebracht haben. Eine Sorge weniger kann der SPD-Politiker ihnen gleich verkünden: „Das Programm Schule plus wird fortgesetzt, es hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht, so eine Unterstützung gleich wieder zu beenden.“ Im Gegenteil, es müsse auch noch auf andere Schulen im Land ausgeweitet werden.

Schule plus soll weitergeführt werden

Das sechs Millionen Euro umfassende Landeshilfsprogramm für Brennpunktschulen war im Jahr 2018 mit 20 Schulen gestartet und sollte zunächst nur bis Ende dieses Schuljahres laufen. Die Grundschule Hägewiesen ist einer von acht Standorten in Hannover, die von diesem Projekt profitieren. Jede Schule hat mithilfe von Experten aus der Landesschulbehörde selbst erarbeitet, welche Maßnahmen, ihnen am meisten helfen würden.

Schulleiter Christoph Gräger bringt die Forderungen der Grundschule Hägewiesen auf den Punkt: „Die Klassenobergrenze sollte bei 20 anstatt bei 26 Schülern liegen, die sonderpädagogischen Grundversorgung sollte von zwei auf vier Stunden pro Woche pro Klasse angehoben werden, Kinder ohne Deutschkenntnisse sollten nicht nach zwei, sondern erst nach drei Jahren bewertet werden.“ Zurzeit besuchen 369 Schüler die Grundschule Hägewiesen, gut ein Zehntel hat Lernprobleme.

„Normaler Unterricht ist oft nicht möglich“

In vielen Familien seien weder Kinder noch Eltern alphabetisiert, im Stadtviertel würden 65 unterschiedliche Sprachen plus Dialekte gesprochen, was die Verständigung schwierig mache, sagt Schulleiter Gräger. Normaler Unterricht sei in der Schule, in der 95 Prozent der Kinder ausländische Wurzeln hätten, viele Familien auf Sozialleistungen angewiesen seien und viele Schüler zudem einen Förderbedarf oder andere Lernbeeinträchtigungen hätten, oft nicht möglich.

An der Gesprächsrunde nehmen außer Ministerpräsident Stephan Weil auch Oberbürgermeister Belit Onay und Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (re.) teil. Quelle: Christian Behrens

Vor der Gesprächsrunde mit Elternvertretern, Sozialarbeiter und Lehrern, an dem auch Oberbürgermeister Belit Onay, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Afra Gamoori, früher selbst hier Schülerin, und Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg teilnehmen, hat sich Ministerpräsident Weil am Donnerstag vier Stunden Zeit genommen, um den Alltag an einer Brennpunktschule zu erleben. „Ich habe schon viele Schulen gesehen, aber so lange am Stück war ich noch nie an einer Schule“, sagt er.

Nach Morgenkreis und Deutsch in einer ersten Klasse lernt er mathematische Maßeinheiten und Englisch mit Drittklässlern und macht Musik mit einer vierten Klasse. Die Vielfalt der Schüler habe ihn genauso beeindruckt wie die Vielfalt der Methoden, mit denen die Lehrer auf ihre Kinder eingegangen seien. „Die Kinder lieben sie“, sagt Weil zu den Lehrern, „und das finde ich klasse.“

Familien schicken ihre Kinder lieber in der List zur Schule

Lehrer und Elternvertreter fordern mit Nachdruck eine bessere soziale Durchmischung in den Klassen. Die Schule sei kein Abbild des Stadtteils, sagt ein Pädagoge, gutbürgerliche Familien aus dem „Märchenviertel“, wo viele Einfamilienhäuser stünden, würden ihre Kinder lieber in die List zur Grundschule schicken und dafür auch zu schnell die entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Landesschulbehörde bekommen. „Die Eltern lehnen uns ab, obwohl sie die Schule doch gar nicht kennen.“ Die Rede ist von 30 Prozent Schülern, die der Grundschule Hägewiesen verloren gehen, obwohl sie eigentlich zum Schulbezirk gehörten. Weil warnt allerdings davor, die Eltern gegen ihren Willen an eine Grundschule zu zwingen: „Das kann den Schulfrieden gefährden.“ Besser sei es, wenn die Grundschule Hägewiesen mit ihren Stärken offensiver nach außen auftrete.

Unterricht mit Bildern statt mit Worten

Schulelternratsvorsitzender Sven Diedrich erzählt, dass sein Sohn das einzige deutsche Kind von 26 Schülern in der Klasse gewesen sei. „Da fehlen auch deutsche Sprachvorbilder für die Mitschüler mit Migrationshintergrund.“

„Einziges deutsches Kind in der Klasse“: Schulelternratsvorsitzender Sven Diedrich. Quelle: Christian Behrens

Onays Frage, wie die Lehrer mit den Deutschproblemen ihrer Schüler im Unterricht umgehen, beantwortet eine Pädagogin pragmatisch: „Ich habe immer ganz viele Bilderkarten mit, weil die deutschen Wörter, die in den Fibeln stehen, die meisten Schüler gar nicht kennen.“

Von Saskia Döhner