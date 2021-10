Die „Schwule Sau“ in der Nordstadt ist keine Beschimpfung, sondern seit 30 Jahren eine Institution. Der Club steht für Schutz und Toleranz, aber auch Party und Spaß. Hannovers Verwaltung steckt im Dilemma: Sie schätzt den Laden, will aber die Sanierung nicht zahlen. Und nun? Ein Besuch in der „Schwulen Sau“.