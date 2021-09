Hannover

Briefwahl erfreut sich derzeit großer Beliebtheit – mit der Folge, dass Hannoveraner im Neuen Rathaus bis zu einer Stunde warten müssen, um in der Briefwahlstelle ihr Kreuzchen machen zu können. Doch es gibt noch eine zweite Briefwahlstelle im Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92. „Hier ist es nahezu leer“, berichtet ein HAZ-Leser am Mittwoch. Auch die Stadtverwaltung bestätigt, dass die Lage im Freizeitheim derzeit entspannter sei als im Rathaus.

Öffnungszeiten der Briefwahlstellen

Beide Briefwahlstellen haben montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr und mittwochs von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Wer in einer der beiden Briefwahlstellen wählen möchte, muss ein Personaldokument und eine medizinische Maske dabeihaben und sollte möglichst die Wahlbenachrichtigung und einen eigenen Stift mitbringen.

Wahlzettel zu Hause ausfüllen

Ansonsten können Bürger ihre Wahlzettel auch zu Hause am Küchentisch ausfüllen. Briefwahlunterlagen erhalten die Hannoveraner per Mail an briefwahl@hannover-stadt.de oder über den auf der Wahlbenachrichtigungskarte aufgedruckten QR-Code. Letzteres hat den Vorteil, dass das verlinkte Onlineformular teilweise bereits ausgefüllt ist. Möglich ist ebenfalls, die ausgefüllte Wahlbenachrichtigungskarte postalisch in einem frankierten Umschlag an Landeshauptstadt Hannover, Wahlamt, 30114 Hannover zu senden.

Von Andreas Schinkel