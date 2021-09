Hannover

Am 12. September wählen die Hannoveranerinnen und Hannoveraner gleich mehrere Ämter und Gremien neu. Wegen der Corona-Pandemie wollen in diesem Jahr viele Menschen die Briefwahl nutzen. Was muss man dafür wissen? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie funktioniert Briefwahl?

Eigentlich finden die Wahlen am Wahltag selbst statt. Wahlberechtigte geben dann in den Wahllokalen ihre Stimmen ab. Ist man am Wahltag aber im Urlaub oder kann kann aus anderen Gründen nicht dann wählen, hat man die Möglichkeit, schon vor dem Wahltag seine Stimmen per Briefwahl abzugeben. Wer das nutzen möchte, muss einen Antrag auf Briefwahl stellen. Anschließend erhalten Wahlberechtigte die Stimmzettel per Post. Bei der Kommunalwahl sind es in Hannover insgesamt vier:

ein gelber Zettel für die Wahl des Rats der Stadt

ein blauer für die Wahl der Bezirksräte

ein hellgrauer für die Wahl der Regionsversammlung

ein orangefarbener für die Wahl des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin

Es handelt sich um die gleichen Stimmzettel wie in den Wahllokalen, Briefwählerinnen und Briefwähler haben die gleiche Anzahl an Stimmen. Wahlberechtigte sollen grundsätzlich persönlich und unbeobachtet wählen, das gilt auch bei der Briefwahl. Die Zettel stecken sie dann in die mitgelieferten Stimmzettelumschläge. Diese legen die Wählerinnen und Wähler zusammen mit einer beiliegenden eidesstattlichen Erklärung, die sie unterschreiben müssen, in den Wahlbriefumschlag. Den Wahlbriefumschlag werfen Wählerinnen und Wähler dann in einen Briefkasten, geben ihn am Eingangsbereich im Neuen Rathaus ab oder werfen ihn in einen dafür vorgesehenen Briefkasten am Neuen Rathaus.

Alternativ ist eine Wahl vor Ort in den zwei Briefwahlstellen in Hannover im Neuen Rathaus sowie im Freizeitheim Vahrenwald möglich. Die Stimmzettel können direkt dort abgegeben werden oder aber zu Hause ausgefüllt und dann in die Post beziehungsweise in einen Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Wie beantrage ich Briefwahl?

Das geht über mehrere Wege. Am einfachsten ist der Onlineantrag. Auf www.hannover.de finden Interessierte ein Formular, mit dem sie die Briefwahlunterlagen anfordern können. Ähnlich schnell geht es auch mit dem QR-Code auf den Wahlbenachrichtigungskarten. Wahlberechtigte können den Code mit dem Smartphone scannen und werden dann zu dem erwähnten Onlineformular weitergeleitet.

Die ausgefüllte Wahlbenachrichtigungskarte können Interessierte auch in einem Umschlag senden an: Landeshauptstadt Hannover, Wahlamt, 30114 Hannover. Wichtig: Der Umschlag muss frankiert werden. Ein Antrag auf Briefwahl ist außerdem per E-Mail an briefwahl@hannover-stadt.de und per Fax an (05 11) 16 84 11 11 möglich.

Im Neuen Rathaus können Wahlberechtigte bereits jetzt ihre Stimmen für die Kommunalwahl am 12. September abgeben. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archivbild)

Briefwahl beantragen können Interessierte zudem in den beiden Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald. Diese sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr und mittwochs von 8 bis 15 Uhr geöffnet (abweichende Öffnungszeiten: Freitag, 10. und 24. September, von 8 bis 13 Uhr; Montag, 13. September, geschlossen). Sie können die Stimmzettel direkt dort ausfüllen und abgeben oder mit nach Hause nehmen.

Zuletzt verzeichnete die Stadt eine große Nachfrage bei den Briefwahlstellen, sodass es teils zu Wartezeiten von mehr als einer Stunde kam. Die Stadt empfiehlt daher, auf die anderen Antragsmöglichkeiten zurückzugreifen.

Für welche Wahlen erhalte ich die Stimmzettel?

Das können Interessierte selbst entscheiden. Es ist möglich, Stimmzettel nur für die Wahl am 12. September, nur für eine mögliche Stichwahl am 26. September oder Stimmzettel für beide Wahldurchgänge zu erhalten. Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl müssen gesondert beantragt werden, da es sich um eine eigene Wahl handelt. Dazu erhalten alle Wahlberechtigten eigene Wahlbenachrichtigungskarten.

Bis wann kann ich Briefwahl beantragen?

Für die Kommunalwahl am 12. September muss der Antrag bis zum Freitag, 10. September, 13 Uhr bei der Stadt vorliegen. Bei einer möglichen Stichwahl am 26. September liegt die Frist bei Freitag, 24. September, 13 Uhr.

Darf ich die Unterlagen auch für andere Menschen beantragen?

Eine Person darf für bis zu vier weitere Wahlberechtigte einen Antrag auf Briefwahl stellen und die Unterlagen abholen. Dafür ist jeweils eine schriftliche Vollmacht nötig.

Bis wann muss ich die Stimmzettel abschicken?

Einen konkreten Zeitpunkt nennt die Stadt dafür nicht. Die Deutsche Post empfiehlt, Wahlbriefe bis spätestens drei Werktage vor der Wahl abzusenden.

Die Deutsche Post empfiehlt, Wahlbriefe mindestens drei Werktage vor dem Wahltag abzusenden. Portokosten fallen innerhalb Deutschlands nicht an. Quelle: Silas Stein/dpa (Archivbild)

Muss ich Porto für den Wahlbrief bezahlen?

Der Wahlbrief muss innerhalb Deutschlands nicht frankiert werden und kann in jeden Briefkasten der Deutschen Post geworfen werden. Wer den Wahlbrief aus dem Ausland verschickt, muss den Brief entsprechend frankieren und die längere Versanddauer berücksichtigen.

Was ist, wenn ich meine Unterlagen nicht erhalten habe?

Die Zusendung der Briefwahlunterlagen kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Stadt bittet die Wahlberechtigten hier um etwas Geduld. Sollten die Unterlagen auch nach einigen Tagen nicht im Briefkasten sein, sollten Wählerinnen und Wähler beim Wahlamt nachfragen unter Telefon (05 11) 16 84 11 01, (05 11) 16 84 11 02, (05 11) 16 84 11 03 oder (05 11) 16 84 11 04.

Was passiert nach der Abgabe der Stimmzettel?

Die Stadt lagert die Wahlbriefe ungeöffnet. Erst am Wahltag ab 18 Uhr beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung.

Die Stimmzettel der Briefwählerinnen und Briefwähler bleiben bis zum Wahltag verschlossen. Erst ab 18 Uhr beginnt wie in den Wahllokalen auch die Auszählung. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa (Archivbild)

Kann ich trotzdem ins Wahllokal gehen, wenn ich Briefwahl beantragt habe?

Nein. Stattdessen können Briefwählerinnen und Briefwähler ihre Unterlagen bis zum Wahltag, 18 Uhr, im Rathaus abgeben.

Von Maximilian Hett