Zwei Wahlen kurz hintereinander bewältigen, Corona-Bedingungen berücksichtigen und eine Flut von Briefwahlanträgen bearbeiten – die Mitarbeiter des Wahlamts der Stadt sind derzeit nicht zu beneiden. Probleme gab und gibt es genug: Tausende Wählerinnen und Wähler mussten bei der Kommunalwahl am 12. Septemberteils stundenlang in den Warteschlangen vor Hannovers Wahllokalen ausharren. Zuvor hatte sich die Zustellung von Briefwahlunterlagen erheblich verzögert. Manche HAZ-Leser berichteten nach der Kommunalwahl, dass sie keine Unterlagen bekommen hätten.

Auch jetzt, wenige Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ist der Ansturm auf die Briefwahl riesig. Innerhalb einer Woche haben die Stadtmitarbeiter 140.000 Briefwahlunterlagen versandfertig gemacht. Die Stadt meint, sie sei bei der Bearbeitung der Anträge „auf dem Laufenden“. Aber schleichen sich jetzt Fehler ein? Eine HAZ-Leserin berichtet, dass sie ihre Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl gleich doppelt bekommen habe. Ein Einzelfall? Klar ist: Wer jetzt noch sein Kreuzchen zu Hause machen will, muss sich beeilen.

Briefwahl – das müssen Sie beachten:

Welche Fristen gelten für die Beantragung der Briefwahl? „Je früher man die Unterlagen bestellt, desto besser“, rät Stadtsprecher Dennis Dix. Die Briefwahlstellen für die Bundestagswahl haben am Freitag, 24. September, bis 18 Uhr geöffnet. Für die Stichwahl gilt eine andere Frist: Freitag müssen die Unterlagen bis 13 Uhr beantragt sein.

„Es werden alle Anträge bearbeitet, die bis zu dieser Frist vorliegen“, verspricht Dix und fügt einschränkend hinzu: Ob der Postversand in allen Fällen dann noch rechtzeitig klappe, wenn kurz vor Ende der Frist Briefwahlanträge gestellt werden, dürfe bezweifelt werden – auch wenn am Sonntag die Deutsche Post noch einmal ans Rathaus zustellt.

Das heißt also (zumindest in der Theorie): Der Antrag auf Briefwahl muss bis zu den genannten Uhrzeiten am Freitag im Rathaus vorliegen. Daraufhin stellt die Post dann die Stimmzettel am Sonnabend zu Hause bei den Wählern zu. Wer dann direkt seine Kreuze macht und die Unterlagen am Sonnabend möglichst früh wieder in einen Briefkasten einwirft, der kann darauf hoffen, dass die Stimmzettel am Sonntag im Rathaus zugestellt werden – und dann am Abend in die Auszählung mit einfließen. Eine Garantie für diesen Last-Minute-Ablauf gibt es allerdings nicht. Wenn eine der postalischen Zustellungen am Wochenende nicht rechtzeitig passiert, ist es zu spät.

Wenn der Postweg zu knapp wird, können die vollständig ausgefüllten Wahlunterlagen auch bis Sonntag, 18 Uhr, in den Briefkästen am Neuen Rathaus eingeworfen werden. Sie befinden sich zu beiden Seiten des Haupteingangs. „Tagsüber stehen auch aufgestellte Urnen im Eingangsbereich des Rathauses zur Verfügung“, sagt Dix.

Per QR-Code: Am einfachsten ist es, die Unterlagen online zu bestellen. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung haben ein Smartphone. Mit dem lässt sich der sogenannte QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte scannen. Dann muss man nur noch sein Geburtsdatum eingeben – und die Bestellung der Wahlunterlagen ist innerhalb von Sekunden erledigt. Die Unterlagen kommen per Post.

Im Internet: Alternativ kann man die Wahlunterlagen über die Internetseite www.hannover.de bestellen. Alle Angaben dazu stehen auf der Wahlbenachrichtungskarte. Auch hier gilt: Digital ist nur der Antrag auf Briefwahl, die Unterlagen selbst kommen per Post.

Schriftlich: Eine weitere Möglichkeit ist, die Wahlbenachrichtigungskarte ausgefüllt zurückzuschicken (portofrei) oder die Unterlagen per Fax unter (0511) 16841111 anzufordern.

In der Briefwahlstelle: Wer will, kann auch in eine der Briefwahlstellen im Neuen Rathaus, Trammplatz 2, oder im Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92, gehen und die Unterlagen dort persönlich abholen. Wenn viele das tun, kann es zu Wartezeiten kommen.

Stichwahl: Parallel zur Bundestagswahl findet die Stichwahl für das Amt des Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin statt, weil weder SPD-Kandidat Steffen Krach noch CDU-Kandidatin Christine Karasch die absolute Mehrheit errungen haben. Auch für diese Stichwahl kann man noch Briefwahl beantragen. Die Wege sind dieselben wie bei der Bundestagswahl – allerdings wird der QR-Code der Kommunalwahlkarte benötigt.

Von Conrad von Meding und Andreas Schinkel