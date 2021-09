Hannover

Für die Kommunalwahlen haben in der Stadt Hannover 92.387 Wahlberechtigte Briefwahl beantragt – ein Rekord. Das steht nach Schließung der Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald am Freitagmittag fest. Damit haben fast doppelt so viele Personen wie bei der Kommunalwahl 2016 diese Möglichkeit genutzt; damals waren es 47.885 Wahlberechtigte. In der Regel werden nicht alle Wahlbriefe ans Wahlamt zurückgeschickt, und einige gehen zu spät ein. 2016 haben 44.139 Personen, die Briefwahl beantragt hatten, auch tatsächlich gewählt.

Mit dem heutigen Tag steht auch das Wählerverzeichnis endgültig fest: Insgesamt rund 398.300 Hannoveranerinnen und Hannoveraner dürfen dieses Jahr wählen. Nimmt man die Zahl der Anträge auf Briefwahl, hat fast jeder vierte Wahlberechtigte diese Möglichkeit genutzt.

Stimmabgabe ist noch möglich

Briefwähler, denen die Wahlunterlagen vorliegen, aber die ihre Stimmzettel noch nicht abgegeben haben, können dies noch nachholen. Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahlsonntag, 18 Uhr, dem Wahlamt im Neuen Rathaus, Trammplatz 2, vorliegen. Sie können auch persönlich in eine Urne im Neuen Rathaus eingeworfen werden: am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die am Haupteingang integrierten Briefkästen mit schmiedeeiserner Klappe stehen dafür ebenfalls bereit und werden am Sonntag um 18 Uhr geleert.

Personen, denen es nicht möglich ist, den Wahlbrief noch fristgerecht im Neuen Rathaus einzuwerfen oder einwerfen zu lassen, können sich am Sonnabend möglichst vormittags noch an das Wahlamt unter der Rufnummer (05 11) 1 68 – 4 11 01 oder per Mail unterbriefwahl@hannover-stadt.de wenden. Wer mailt, sollte eine Rückrufnummer angeben.

Bearbeitungsstau und Verzögerungen

Wegen des hohen Andrangs war es zwischenzeitlich zu einem Bearbeitungsstau und Verzögerungen bei der Briefwahl bekommen. Auch am Freitag gingen noch Beschwerden von Lesern bei der HAZ ein, die ihre Wahlunterlagen nicht erhalten haben und zwischenzeitlich in den Urlaub gefahren sind. Wie viele Wahlberechtigte das betrifft, konnte die Stadt am Freitag nicht sagen.

Nicht nur in der Landeshauptstadt war das Interesse an der Briefwahl riesig. Für die gesamte Region kamen bis einschließlich Donnerstag 207.200 ausgegebene Wahlunterlagen zusammen. Zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren waren es 99.000 gewesen.

Von Bernd Haase