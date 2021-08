Hannover

Knapp zwei Wochen vor der Kommunalwahl in Hannover verzeichnet die Stadt einen Ansturm auf die Briefwahlstellen. Wahlberechtigte mussten immer wieder lange Wartezeiten in Kauf nehmen, bis sie die Unterlagen erhalten konnten, sagte Stadtsprecher Dennis Dix. Teilweise hätten Wählerinnen und Wähler mehr als eine Stunde warten müssen.

Stadt bittet um Geduld

Seit Montag vergangener Woche haben die beiden Briefwahlstellen im Neuen Rathaus und im Freizeitheim Vahrenwald montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Grund für die langen Wartezeiten seien zum einen die vielen Stimmzettel, sagte Dix. Gewählt werden neben dem Rat der Stadt die Bezirksräte, die Regionsversammlung und der Regionspräsident. Zudem könne wegen der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl an Personen zu den Briefwahlstellen kommen.

Insgesamt verzeichnet die Stadt eine große Nachfrage bei der Briefwahl. Bis Montag gingen bei der Stadt bereits rund 59.000 Anträge zur Wahl am 12. September ein. Auch am vergangenen Wochenende waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt damit beschäftigt, Briefwahlanträge abzuarbeiten, so Dix. Wer seine Briefwahlunterlagen trotz eines Antrags noch nicht erhalten hat, den bittet der Stadtsprecher noch um etwas Geduld. „Die Briefwahlstelle musste erst mal Fahrt aufnehmen.“ Liegen die Unterlagen auch in den kommenden Tagen nicht im Briefkasten, könne man sich an das Wahlamt wenden.

Mehr Anträge als bei Kommunalwahl 2016

Bereits jetzt haben mehr Menschen Briefwahl für die Kommunalwahl beantragt als bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren. Damals gab die Stadt insgesamt 47.835 Wahlscheine für die Briefwahl heraus. Es gibt seit einigen Jahren einen allgemeinen Trend zur Briefwahl – und die Stadt ging bereits vor einigen Wochen davon aus, dass sich die Nachfrage durch die Corona-Pandemie weiter erhöht.

Bei Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic verursachen die langen Wartezeiten vor den Briefwahlstellen Kopfschütteln. „Es war vorauszusehen, dass angesichts der Corona-Pandemie eine hohe Nachfrage nach Briefwahl bestehen wird“, sagt er. Aufgabe der Stadtverwaltung wäre es gewesen, im Vorfeld genügend Briefwahlstellen zu schaffen. Es könne nicht sein, sagt der SPD-Chef, dass Menschen bis zu einer Stunde in der Schlange stünden. Ahmetovic wirft der Stadtverwaltung „mangelnde Vorbereitung“ vor.

Antrag „besuchslos“ möglich

Auch in anderen Kommunen in der Region Hannover ist die Briefwahl beliebt. In Laatzen mussten vergangene Woche Wahlberechtigte teils mehr als eine Stunde vor der Briefwahlstelle im Leine-Center warten – zum Ärger einiger Wählerinnen und Wähler. Die Stadt Seelze meldete zum Start der Briefwahl vergangene Woche ebenfalls eine hohe Nachfrage.

Die Stadt empfiehlt Wahlberechtigten, die Briefwahl „besuchslos“ zu beantragen. Über ein Onlineformular auf www.hannover.de können Interessierte die Wahlunterlagen anfordern. Das ist auch über den QR-Code auf den Wahlbenachrichtigungskarten möglich. Zudem können Bürgerinnen und Bürger einen Antrag auf Briefwahl auch per E-Mail an Briefwahl@Hannover-Stadt.de, per Fax (05 11) 16 84 11 11 und per Post an Landeshauptstadt Hannover, Wahlamt, 30114 Hannover schicken.

Briefwahl für die Kommunalwahl können Wahlberechtigte mit Hauptsitz in Hannover noch bis Freitag, 10. September, 13 Uhr beantragen. Sollte am 12. September kein Kandidat oder keine Kandidatin für das Amt des Regionspräsidenten mindestens die Hälfte der Stimmen bekommen, findet am 26. September eine Stichwahl statt. Für die ebenfalls am 26. September durchgeführte Bundestagswahl ist ein gesonderter Briefwahlantrag nötig. Für diese Wahl erhalten die Wahlberechtigten zudem eigene Wahlbenachrichtigungskarten.

