Hannover

Die Stadt Hannover plant ein neues Büro- und Gewerbegebiet an der Vahrenwalder Straße. Das Areal liegt westlich der Ausfallstraße zwischen Mittellandkanal und Wohlenbergstraße und ist bisher teils als Industriegebiet ausgewiesen. Das soll sich nun ändern. „Wir brauchen Flächen für Gewerbe. Und es wird zunehmend schwieriger, damit an den Stadtrand zu gehen“, erklärt Stadtplaner Andreas Zunft. Auf der sogenannten grünen Wiese würden bei der Gewerbeansiedlung unbebaute Flächen der Bodenversiegelung zum Opfer fallen.

Ziel des neuen Bebauungsplans 1884 rund um die Straße Kabelkamp ist eine Nachverdichtung der vorhandenen Bebauung. „Wir wollen nachhaltiger wirtschaften“, erklärte Zunft kürzlich im Bezirksrat Nord. Im Süden des neuen Quartiers Gewerbegebiet Brink-Hafen soll an der Vahrenwalder Straße sozusagen als Entrée ein markantes Hochhaus mit bis zu 15 Geschossen entstehen. Entlang des Mittellandkanals schließen mehrgeschossige Bauten an.

Büros und Gewerbe statt Industriebetriebe

Das Gelände liegt im südöstlichen Teil des Stadtteils Brink-Hafen und umfasst rund 14 Hektar. Das gesamte Gebiet ist bisher von Handel, Dienstleistung, Industrie und Gewerbe geprägt, wird teils auch als Parkplatz oder Lagerfläche genutzt. „Es gibt leere Flächen und Gelände mit ein- bis zweigeschossigen Gebäuden, auf denen wenige Leute arbeiten. Wir müssen die Flächen besser ausnutzen und mehr Arbeitsplätze herbekommen“, erläutert Zunft.

Das große Industriegebiet ist bisher für hochemittierende Betriebe gedacht. „Das ist hier nicht mehr das richtige Planungsziel“, betont der Stadtplaner. An der Vahrenwalder Straße sind künftig Gebäude mit bis zu sieben Geschossen vorgesehen, im hinteren Bereich in zweiter Reihe fünfgeschossige Bebauung. „Wir wollen definitiv keinen Einzelhandel hier“, betont der Stadtplaner.

Denkmalgeschützte Bauten sollen bestehen bleiben

Im gesamten Bereich liegen auch Grünzonen am Kanal, außerdem drei historische Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Dazu gehören der Wasserturm aus dem Jahr 1911 und das Restaurant L’Osteria, das vor einigen Jahren in ein eigens saniertes ehemaliges Umspannwerk mit schmucker Backsteinfassade gezogen ist. Immobilienunternehmer Gregor Baum hat das Areal rund um den Wasserturm bereits 2018 erworben und will einen Büro- und Gewerbekomplex errichten.

„Haben diese Gebäude Bestandsschutz?“, wollte CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann wissen. Zunft versicherte, dass die denkmalgeschützten Bauten bestehen bleiben sollen. Im Entwurf des neuen Bebauungsplans sind sie als Baudenkmale ausgewiesen.

Bezirksrat hat die Pläne einstimmig befürwortet

„Ich finde, das ist eine tolle Sache. Da wird ein Gebiet entwickelt, das es nötig hat“, sagte CDU-Ratsherr Thomas Klapproth. Auch die Grünen lobten das Konzept. Der Bezirksrat Nord hat die Pläne einstimmig befürwortet.

Inzwischen ist die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange abgeschlossen. „Alle Anlieger wurden angeschrieben. Jetzt wird der Bebauungsplanentwurf ausgearbeitet“, berichtet Stadtplanerin Kristina Erdmann. Die öffentliche Auslegung erfolgt im kommenden Jahr.

Von Bärbel Hilbig