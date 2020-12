Hannover

Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Radfahrer im hannoverschen Stadtteil Brink-Hafen ist am frühen Dienstagmorgen ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Der Radfahrer war nach ersten Erkenntnissen auf der Wohlenbergstraße auf dem Radweg auf der falschen Straßenseite unterwegs und wurde dann von dem Lastwagen erfasst. Da der genaue Unfallhergang noch nicht feststeht, sucht die Polizei Zeugen.

Klar ist bislang, dass gegen 6.30 Uhr ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Daimler-Arcos auf der Wohlenbergstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Er wollte anschließend die Kreuzung mit der Hackethalstraße überqueren und seine Fahrt in der Straße Am Brinker Hafen fortsetzen. Als er in die Kreuzung eingefahren war, erfasste er mit seinem Wagen den 37 Jahre alten Radfahrer, der mutmaßlich auf dem linken Radweg der Wohlenbergstraße fuhr und in die Hackethalstraße einbiegen wollte.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen stürzte der 37-Jährige auf die Straße. Dabei trug er schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Tobias Morchner