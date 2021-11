Hannover

Der neue Weltspiele-Club im Weidendamm bereichert Hannovers Clubleben jetzt Schlag auf Schlag mit kleinen Besonderheiten. Nachdem am vergangenen Wochenende Soul-Lady Alicia Cibola ihre neue EP vorgestellt hat, kommt an diesem Freitag der Oonops-DJ Patrick Decker und präsentiert Soul, Funk, Hip-Hop, Jazz – und dazu Tischtennismatches.

„Oonops Drops“ im Brooklyn-Radio

Der 43-jährige Industriedesigner mit der Schiebermütze hat vor Corona unter anderem im Lindener „Bronco’s“, dem mittlerweile geschlossenen Club „3Raum“ und in der Cumberlandschen Galerie im Schauspielhaus aufgelegt. Vor allem in Übersee aber ist er für seine Musikabende bekannt: Seit sieben Jahren hat der Hannoveraner seine regelmäßige Sendung „Oonops Drops“ beim Brooklyn-Radio in New York.

Die kam zustande, weil ihm die Musik des Senders gefiel, er die Macher einfach anschrieb und eigene Musikmixes mitschickte. „Das Feedback war super positiv“, sagt er. Nach einigen Testsendungen bestreitet er jetzt regelmäßig sein Programm – die 131. Show ist gerade gelaufen.

Serendipity-Edition in den Weltspielen

In Hannover hat der dreifache Vater ein eigenes Label gegründet, über das er Musik veröffentlicht, desingt aber auch Mode und Asseccoires. Am Freitagabend aber sind vor allem Stücke aus der aktuellen Serendipity-Edition zu hören: Tracks, die seine Frau Lisa Decker (41) geschrieben und arrangiert hat und selbst singt. Sie wird von Live-Percussion begleitet.

Insgesamt sollen sechs DJ auf die Bühne kommen. Unter anderem will der Berliner Turntablist DJ Robert Smith (Dusty Donuts) zusammen mit dem ausgebildeten Kontrabassisten Sneaky von Fingathing (UK) eine Live-Performance abliefern. Und dann gibt es noch Tischtennis: Patrick Decker hat den Sport auf Bundesliganiveau gespielt: Freitagabend soll es in den Weltspielen ein Ping Pong-Happening geben, unter anderem will Decker gegen die zweifache polnischen Meisterin Monika Pietkiewicz antreten, Künstlerin Mansha Friedrich liefert dazu ein „partizipatives Kunstprogramm“.

Von Conrad von Meding