Hannover

Fast fünf Jahre hat sich das Ratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP durch die Wahlperiode gequält, sich häufig zerstritten und wieder zusammengerauft. Jetzt haben die Grünen einen Schlussstrich gezogen. Ein selbstbewusster Schachzug, denn er signalisiert: Wir können auch ohne euch.

Doch tatsächlich werden dadurch Koalitionen nach der Kommunalwahl erschwert, und die Grünen könnten als Verlierer dastehen.

Abweichler haben Bündnis und Belit Onay schwer geschadet

Der Bruch war unausweichlich und eigentlich schon am vergangenen Donnerstag mit der gescheiterten Dezernentenwahl von Anja Ritschel (Grüne) vollzogen. Abweichler in den Reihen von SPD und FDP hatten gegen die Wunschkandidatin von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gestimmt und damit dem Bündnis und dem OB schwer geschadet.

Rat Hannover: Nötige Kommunikation hat gefehlt

Welche Konsequenzen sind aus dem Bruch zu ziehen? SPD und FDP müssen sich fragen, was in ihren eigenen Reihen schief gelaufen ist, dass es so weit kommen konnte. Die Grünen und vor allem Onay müssen sich fragen, ob sie ihre Partner stets ins Bild über ihre Vorhaben gesetzt haben. Klar ist: Bei den von Onay durchgesetzten Straßensperrungen in der City hat es an der nötigen Kommunikation gefehlt.

CDU profitiert

Das Vertrauen zwischen SPD, Grünen und FDP ist jetzt nachhaltig erschüttert. Ein neues Ampel-Bündnis nach der Kommunalwahl mit voraussichtlich denselben Fraktionsspitzen dürfte unwahrscheinlich sein. Aber wo sind die Alternativen? Am Ende könnte die CDU profitieren, und Onay stünde einer Ratsmehrheit gegenüber, in der seine Partei nicht mehr vertreten ist. Dann hätte seine Partei sich verkalkuliert.

Von Andreas Schinkel