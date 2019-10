Hannover

Erst Verspätungen auf der Baustelle am Landwehrkreisel, jetzt sind auch noch die Arbeiten an der Brücke über die Hildesheimer Straße ins Stocken geraten. Eigentlich sollte am Freitagmorgen die Vollsperrung Richtung Sehnde aufgehoben und stattdessen die Gegenrichtung unpassierbar sein. Doch jetzt teilte die Landesstraßenbaubehörde auf HAZ-Anfrage mit: Das Ganze verschiebt sich um einige Tage. Die Arbeiten dauern länger als geplant.

Der Wechsel der Sperrung werde sich demnach „wohl auf Anfang nächster Woche verschieben“. Weiter ins Detail geht die Behörde allerdings nicht. Seit Anfang Oktober werden die Übergänge des maroden Brückenbauwerks erneuert. Diese hatten im vergangenen Winter Schaden genommen und waren im Anschluss nur notdürftig geflickt worden. Für den Austausch der Schienen sind insgesamt sechs Wochen veranschlagt gewesen – erst drei Wochen für die Fahrbahn Richtung Osten, danach die gen Westen.

Der Wechsel der Brückensperrung verschiebt sich auf Anfang nächster Woche. Bis auf Weiteres gibt es Richtung Sehnde kein Durchkommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bauarbeiten für den Tunnel beginnen 2022

Die jetzige Reparatur ist wahrscheinlich die letzte größere Instandsetzung der maroden Schnellwegbrücke. Die Querung hält nur noch bis 2023 durch, bereits im Jahr davor sollen die Arbeiten für den neuen Tunnel unter der Hildesheimer Straße beginnen. Das Bauvorhaben wird mit 140 Millionen Euro veranschlagt, die vom Bund übernommen werden. Sechs Jahre später soll er dann fertig sein.

Von Peer Hellerling