Hannover

Die Erneuerung des Südschnellwegs in Ricklingen und Döhren gehört in den kommenden Jahren zu den größten Baustellen Hannovers. Das rund 400 Millionen Euro teure Vorhaben des Bundes begrüßen Stadtverwaltung und Ratspolitik, aber es wird auch erste Kritik geäußert. Vor allem die Verbreiterung der Fahrbahn von 15 auf 25 Meter und der damit verbundene Schwund von Grünflächen im Maschgebiet führt bei Anwohnern und Grünen zu Unmut. „Die Natur müssen wir wieder dem Straßenverkehr opfern“, sagte Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert am Montag im Umweltausschuss.

Anwohner: „Ganze Biotope verschwinden“

Auf einer Strecke von 3,8 Kilometern wird der Schnellweg erneuert. Die marode Brücke über der Hildesheimer Straße in Döhren wird abgerissen und die Straße unterirdisch verlegt. Zwei weitere Brücken, die durch die Masch führen, müssen saniert werden. Die Fahrbahn der Schnellstraße wird auf insgesamt sechs Spuren erweitert. Die Bauarbeiten sollen in zwei Jahren beginnen und bis 2030 dauern.

Anwohner Ricklingens machten ihrem Ärger im Umweltausschuss Luft. „17 Hektar Landschaft werden gerodet. Ganze Biotope verschwinden“, sagte ein Anwohner. Grüne, Linke und die Fraktion „Die Fraktion“ fragten sich, warum entlang der neuen Schnellstraße nicht ein Radweg für eine rasche Verbindung zwischen Ricklingen und Döhren geschaffen wird. „Ein Radschnellweg wäre sinnvoll“, sagte Grünen-Ratsherr Bindert. Das sieht die CDU anders. „Neben einer befahrenen Schnellstraße mit Lastwagenverkehr wäre das keine schöne Radstrecke“, befand CDU-Baupolitiker Felix Semper.

Radschnellweg würde Stadt zweistelligen Millionenbetrag kosten

Die Stadtverwaltung betont, dass sie gegenüber dem Bund als Bauträger durchaus gefordert habe, einen Radweg entlang der Strecke zu bauen. Doch darauf habe sich der Bund nicht einlassen wollen. Dieser gehe von 3000 Radfahrten pro Tag aus, das sei für eine solche Trasse zu wenig. „Die Stadt Hannover müsste einen Radschnellweg selbst finanzieren. Die Kosten beliefen sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag für zwei Kilometer Radweg“, heißt es seitens der Verwaltung.

Sportplätze müssen verschoben werden

Der Ausbau des Schnellwegs wirkt sich auch auf die umliegenden Sportplätze aus. Mehrere Sportanlagen sind von den Bauarbeiten betroffen. Plätze der Sportgemeinschaft Niedersachsen-Döhren müssen verschoben, eine Tribüne muss zurückgebaut werden. Die Stadt fordert den Bund auf, die Kosten dafür zu übernehmen. Auch das städtische Freibad Ricklingen verliert Teile seiner Liegewiese. Während der Bauarbeiten dürfte das Bad einen Besuchereinbruch erleiden. Die Einnahmeausfälle solle ebenfalls der Bund kompensieren, findet die Stadt Hannover. „Die Vereine brauchen jetzt Planungssicherheit“, sagte SPD-Sportpolitiker Angelo Alter.

Von Andreas Schinkel