Hannover

Ab 1. April müssen Hundehalter sich vor allem an eine Regel halten: In der freien Natur müssen ihre Tiere angeleint sein. Denn bis zum 15. Juli stehen Wildtiere unter besonderem Schutz. Bodenbrüter wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche beginnen jetzt ihr Brutgeschäft. Andere Tiere wie Rehe sind hochtragend und können bei einer auftretenden Gefahr nur noch schwer die Flucht ergreifen. Einige Tierarten wie Hasen oder Schwarzwild ziehen ihren Nachwuchs bereits groß.

Wo müssen Hunde an die Leine?

In der freien Landschaft. Zur freien Landschaft gehören nach Paragraph 33 des Niedersächsischen Waldgesetzes neben den Flächen des Waldes auch die der übrigen freien Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Da viele freilebende Tiere auch Parks und Grünanlagen, in denen keine allgemeine Leinenpflicht besteht, zur Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen, sollten Hundehalter ihre Hunde auch in innerstädtischen Bereichen nicht frei laufen lassen und besonders aufmerksam sein.

Wo können Vierbeiner noch frei toben?

In vielen Kommunen gibt es ausgewiesene Hundeauslaufflächen. Alleine in Hannover stehen 24 ausgewiesene Flächen (rund 40,5 Hektar) und neun Hundeauslaufwege (rund 9,2 Kilometer) zur Verfügung. Auf dieser Karte hat die Stadt Hannover alle Flächen ausgewiesen.

Von cpe