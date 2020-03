Hannover

Der Fachbereich Umwelt- und Stadtgrün weist auf die Brut- und Setzzeit hin, die am 1. April beginnt und bis zum 15. Juli dauert. Mit ihr verbunden ist eine generelle Anleinpflicht für Hunde im Wald und in der freien Landschaft. Der städtische Ordnungsdienst kontrolliert, ob die Hundehalter die Regeln einhalten. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Der Leinenzwang dient dem Schutz freilebender Tiere. „In besonderem Maße gilt das für Jungwild und Vögel, die am Boden oder in dessen Nähe brüten“, sagt Hans-Karl von Bodecker vom Fachbereich. Als Beispiele nennt er Wachteln, Rebhühner, Kiebitze oder Wiesenpieper in der freien Landschaft und Waldvögel wie Zilpzalp, Nachtigall, Rotkehlchen oder Zaunkönig. „Unter anderem auch Feldlerchen werden durch Missachtung der Anleinpflicht oft entscheidend dezimiert“, sagt von Bodecker. Grund sei das natürliche Aufspürverhalten der Hunde, die dann brütende Vögel aufscheuchten.

Es gibt auch Ausnahmen

Ausgenommen von der Maßnahme sind die im Stadtgebiet eingerichteten Hundeauslaufflächen – es sei denn, auf Hinweisschildern wie etwa am Kronsberg oder im Bornumer Holz ist etwas anderes vermerkt. Ausnahmeregelungen sind auch für Grün- und Parkanlagen möglich. Hier können sich Halter durch eine spezielle Prüfung und einen nachfolgenden Antrag an die Stadt von der Anleinpflicht befreien lassen. Der übliche Sachkundenachweis für diejenigen, die sich zum ersten Mal einen Hund anschaffen, reicht dafür nicht aus.

Von Bernd Haase