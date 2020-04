Hannover

Hannovers Ordnungsdienst hat derzeit alle Hände voll zu tun. Die rund 50-köpfige Truppe patrouilliert durch Straßen und Parks, um die Schutzvorkehrungen gegen die Corona-Pandemie zu überprüfen. Wird im Georgengarten gegrillt? Sitzen Menschen am Maschsee zu dicht beieinander? Halten Obdachlose bei der Essensausgabe die Sicherheitsabstände ein? Zahlreiche zusätzliche Aufgaben habe der Ordnungsdienst im Zuge der Pandemie übernommen, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Zu den Kernaufgaben der Ordnungshüter gehört eigentlich, die Trinkerszene in der City im Auge zu behalten, aggressives Betteln zu verhindern und lärmende Straßenmusikanten in die Schranken zu weisen. Mit Bettlern und Musikern, die sich nicht an die Regeln halten, dürfte der Ordnungsdienst in der weitgehend verwaisten Innenstadt derzeit weniger Probleme haben.

Erst eine Anzeige wegen Verstoßes gegen Leinenzwang

Zudem sollen die Uniformierten darauf achten, dass Hunde in der Brut- und Setzzeit angeleint bleiben. Das wird gewissermaßen nebenbei erledigt. „Der Ordnungsdienst ist aktuell häufig zur Kontrolle und Durchsetzung des Abstandsgebots auf städtischen Grünflächen unterwegs. Werden dort Verstöße gegen den Leinenzwang festgestellt, werden die Hundehalter angesprochen und belehrt“, teilt Stadtsprecher Möller mit. Eine einzige Anzeige wegen Verstoßes gegen die Anleinpflicht haben die Ordnungshüter bisher aufgenommen. „Tatsächlich ist es so, dass freilaufende Hunde von den Haltern sehr schnell an die Leine genommen werden, sobald sie uniformierte Personen sehen“, sagt Möller. Auch Mitarbeiter des Grünflächenamts sowie berittene Polizisten achten darauf, dass Hunde in den Stadtwäldern angeleint sind.

Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli

Die Brut- und Setzzeit beginnt ab 1. April und endet am 15. Juli. Jungwild und sogenannte Bodenbrüter wie Wachtel, Nachtigall, Rotkelchen und Feldlerche sollen durch die Anleinpflicht vor stöbernden Hunden geschützt werden. In Hannover gilt der Leinenzwang in weiten Teilen von Eilenriede, Bornumer Holz, Großer Heide und Seelhorst; außerdem in Landschaftsschutzgebieten wie Alte Bult, Benther Berg-Südaue, Kronsberg, Obere Wietze, Misburger Wald und Laher Wiesen.

Von Andreas Schinkel