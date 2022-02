Hannover

Zwei brutale Täter haben in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Hannover einen Mann (46) überfallen und ausgeraubt. Die Unbekannten prügelten den 46-jährigen krankenhausreif. Sie bedrohten das Opfer auch mit einem Messer.

Der 46-Jährige war gegen 4.10 Uhr auf der Schillerstraße im Stadtteil Mitte in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als die aggressiven Männer ihn ansprachen. Sie fingen an, ihn zu schubsen und auf ihn einzuschlagen. Das Opfer ging zu Boden – und knallte mit dem Kopf auf das Pflaster.

Tritte gegen wehrloses Opfer

Schwer verletzt und kampfunfähig blieb der 46-Jährige liegen. Dennoch traten die Angreifer auf den wehrlosen Mann ein. Einer der Täter bedrohte ihn sogar noch mit einem Klappmesser. Dann raubte das Duo dem Schwerverletzten das Portemonnaie und das Mobiltelefon.

Eine Frau, die gerade auf dem Weg zur Arbeit war, wurde zufällig Zeugin des Geschehens. Die 34-Jährige zeigte Zivilcourage und schaffte es, mit lautstarken Rufen, die Täter zu verscheuchen. Damit „verhinderte sie womöglich Schlimmeres“, erklärt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die Frau kümmerte sich um den 46-Jährigen, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Das Opfer erlitt bei dem Überfall schwere Kopfverletzungen. Der Mann wird zurzeit in einer Klinik behandelt. Sein Zustand ist so ernst, dass er am Wochenende noch nicht vernehmungsfähig war.

Wer gibt Hinweise auf die Räuber?

Die Räuber flüchteten über die Große Packhofstraße in Richtung Georgstraße. Von ihnen liegt nur eine vage Beschreibung vor: Beide sind jünger als 25 Jahre und kleiner als 1,75 Meter. Hinweise an das Kommissariat Mitte unter Telefon 0511/1092815.

Von Britta Mahrholz