Hannover

Wegen eines Imageschadens war der Bubble Tea lange Zeit aus Hannover verschwunden. Doch das Teegetränk, das ursprünglich aus Taiwan stammt, ist zurück – immer mehr Läden verkaufen mittlerweile Bubbletea in der Landeshauptstadt. Doch bis dahin war es ein langer Weg.

Bereits Anfang 2012 titelte die HAZ mit den Worten „Bubble Tea wird zum Trendgetränk“ und berichtete über die Eröffnung zweier Bubbletea-Filialen von BoboQ. Ein Jahr verging, und der Trend fand ein jähes Ende – BoboQ musste schon bald die beiden Standorte in Hannover dicht machen.

Imageschaden legt Branche lahm

Grund war die deutsche Skepsis gegenüber dem süßen Getränk. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnte 2012 davor, dass Kinder an den Kugeln ersticken könnten, und Wissenschaftler der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen gaben bekannt, dass es in den Getränken krebserregende Stoffe gebe. Doch obwohl nie ein Fall bestätigt wurde, bei dem ein Kind an einer Kugel erstickte und das nordrhein-westfälische Landesamt für Lebensmittelüberwachung die Ergebnisse der RWTH widerlegte, litt die Branche stark.

„Diese Zeit war eine denkbar schwere Zeit für alle Bubble-Tea-Fans und besonders auch für die Läden“, schreibt BoboQ auf seiner Webseite. „Hinter jedem kleinen Laden steckt auch eine eigene Geschichte und Menschen, die ihr Herzblut hineingesteckt haben.“

Das Trendgetränk kehrt zurück

Einer der ersten Läden, denen es gelang, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner wieder vom Bubble Tea zu überzeugen, war Comebuy. Die Teehauskette, deren Name auf die Aussprache der chinesischen Bezeichnung für das Wort „Prost“ anspielt, öffnete ihre Türen 2019 in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade. Mit Erfolg.

Vor allem im Sommer tummeln sich zahlreiche Bubble-Tea-Fans vor der Comebuy-Theke. Zu kaufen gibt es dort verschiedene Früchtetees oder etwa den Klassiker des Hauses: Perlenmilchtee. Dabei handelt es sich um Schwarztee mit Milch, Zucker und dem sogenannten Topping – kleinen, schwarzen Perlen aus Tapiokastärke.

Auch einige Restaurants haben ihr Angebot um das beliebte Getränk erweitert, das etwa zwischen 3 und 5 Euro kostet. Diesmal scheint es sich nicht nur um einen kurzen Trend zu handeln – Bubble Tea etabliert sich ähnlich wie andere Fastfoodketten in Hannover. Das liegt wohl auch daran, dass das Getränk mittlerweile einige Unterstützerinnen und Unterstützer in den sozialen Medien hat, besonders aus der ostasiatischen Community. Influencer haben so vor allem bei den Jugendlichen die Liebe zum Bubbletea verbreitet.

Was ist Bubbletea? Bubbletea ist ein Teegetränk, das ursprünglich aus Taiwan stammt. Dort wurde es etwa in den 80er-Jahren erstmals hergestellt. Traditionell gehören in den Bubbletea Schwarz- oder Grüntee und etwas Milch. Später kamen dann die Perlen aus Tapiokastärke hinzu. Gewonnen wird die Stärke aus der Maniokwurzel – sie ist im Geschmack recht neutral. Die Konsistenz lässt sich etwa mit der von Gummibärchen vergleichen, die längere Zeit in Wasser aufgeweicht wurden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Variationen des Bubbleteas. Es gibt ihn mit verschiedenen Gelees, Basilikumsamen oder auch gefüllten Tapiokakugeln, in deren Inneren sich Fruchtsirup befindet – die sogenannten Popping Boba. Auch den Tee selbst gibt es in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen.

Hier gibt es Bubble Tea in Hannover

MoreLike

Wo: Lister Meile 26Wann: Bis auf dienstags hat der Bubble-Tea-Laden täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet

Teamotion

Wo: Ernst-August-Platz 2Wann: montags bis sonnabends 10 bis 20 Uhr

Otee

Wo: Heiligerstraße 20Wann: montags bis sonnabends von 12 bis 20 Uhr

Pacific HouseWo: Limmerstraße 7Wann: dienstags bis sonntags von 11.30 Uhr bis 21 Uhr

Mr. Thang

Wo: Leinaustraße 1Wann: dienstags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr; am Wochenende öffnet das Restaurant von 13 bis 22 Uhr

Comebuy

Wo: Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 58Wann: montags bis sonnabends 11 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr

Hamy

Wo: Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 73Wann: täglich von 11 bis 21 Uhr

Miss Jing

Wo: Osterstraße 9Wann: montags bis sonnabends 12 bis 22 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr

Von Nina Hoffmann