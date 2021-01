Hannover

Bücher machen glücklich, rühren zu Tränen, informieren oder machen einfach Spaß –vorausgesetzt, man findet das Richtige für sich. Um Ihnen die Suche nach der passenden Lektüre im Lockdown zu erleichtern, haben wir hier Tipps gesammelt aus den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Jugendbuch :

Belletristik: Von der Magie der Kindheit und dem Kampf im Alter

„Kindheit“ von Tove Ditlevsen (Aufbau-Verlag, 18 Euro) – „,Kindheit’ erzählt vom Aufwachsen im Kopenhagen der 1920er Jahre in einfachsten Verhältnissen. Tove passt dort nicht hinein. Die Mutter ist unnahbar, der Vater zwar in gewisser Weise seelenverwandt mit ihr, aber nicht für Toves Seelenwohl zuständig. Zusammen mit ihrer wilden, rothaarigen Freundin Ruth entdeckt sie die Stadt. Sie zeigt ihr, wo die Prostituierten stehen und geht mit ihr stehlen. Aber eigentlich interessiert sich Tove für die Welt der Bücher. Ihr dringendster Wunsch ist es, einmal Schriftstellerin zu werden. Und dafür ist sie bereit, das Leben, wie es für sie vorgezeichnet scheint, hinter sich zu lassen. ,Kindheit’ ist der erste Teil der Kopenhagen-Trilogie. Es ist im Januar 2021 erstmals in Deutschland erschienen, Ersterscheinung war 1967 in Dänemark. Der zweite (,Jugend’) und dritte Teil (,Abhängigkeit’) folgen Mitte Februar. Eine zeitlose autobiografische Beschreibung mit hohem literarischem Niveau.“ (Barbara Thume von der Buchhandlung Bücherwurm)

Barbara Thume und ihre Empfehlung. Quelle: Schaarschmidt

„Cloris“ von Rye Curtis(C.H Beck, 24 Euro) – „Cloris ist 72 und hat einen Flugzeugabsturz über der unbarmherzigen Wildnis der Bitterroot Mountains (USA) überlebt. Ihr geliebter Mann und der Pilot sind dabei gestorben. Nun muss sie ausgerüstet mit einem einzelnen Stiefel und ein paar Karamellbonbons durchhalten. Die Rangerin Debra Lewis versucht alles um sie zu finden, leicht ist das nicht. Ich war erstaunt, wie gut sich der 33-jährige Autor in eine 72 jährige hineinversetzen kann. Er hat einen ungewöhnlichen Abenteuerroman geschrieben, den ich kaum aus der Hand legen konnte.“ (Sabine Voth von der Stadtweg Buchhandlung Ricklingen)

Sachbuch: Von großen Präsidenten und Taxifahrten

„Abschiedsrede an das Volk der Vereinigten Staaten“ von George Washington (Berliner Verlagsbuchhandel, 9,80 Euro) – „Gerade ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, vereidigt worden und bis zuletzt hatte der 45. Präsident Donald Trump die Rechtmäßigkeit der Wahl geleugnet und indirekt zum Sturm auf das Capitol aufgerufen. Der Kontrast könnte nicht größer sein. In seiner Rede, die zu Recht als wichtiger Grundlagentext der amerikanischen Demokratie gilt, umreißt Washington das Verhältnis von Volk und Verfassung, Regierung und Parteien, Union und Teilstaaten, Exekutive und Legislative, Politik und Moral und Sicherheit und Freiheit. Ich bin mir sicher, dass auch Joe Biden diesen Text vor seiner Antrittsrede noch einmal verinnerlicht hat.“ (Bernhard Schimmelpfennig von der Stadtweg Buchhandlung)

Bernhard Schimmelpfennig (mit Sabine Voth) und seine Empfehlung. Quelle: Franson

„Nachtfahrt. Ein Taxi Blues“ von Josef Šnobl (Emons Verlag, 25 Euro) – „Dieser Fotoband zeigt Fotos aus dem Taxi heraus. Es ist das Resümee des Exil-Tschechen und Fotografen Josef Šnobl, der, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, einen Taxischein macht und über 25 Jahre nachts durch Köln fährt. Er lässt uns mit den Fotos und seinen unterhaltsamen bis erschütternden Tagebucheinträgen teilhaben an den Begegnungen mit Feierwütigen, Betrunkenen, Prominenten, Geschäftsreisenden – ein Spagat zwischen Glückseligkeit und Abgründen.“ (Barbara Thume von der Buchhandlung Bücherwurm) ´

Kinder- und Jugendbuch: Von Kanutouren und Kanonenkugeln

„Fünf auf Crashkurs“ von Hans-Jürgen Feldhaus(dtv, 9,95 Euro) – „Klassenreise, Südfrankreich, Ardéche... Fünf Kids setzen sich bei dieser Kanutour spontan vom Rest der Klasse ab und beschließen Richtung Mittelmeer zu paddeln. Fynn, Cem und Helge in dem einen Kanu und Thalia und Judith in dem anderen. Im Grunde können sich die Fünf nicht leiden, was zu einiger Situationskomik führt. Witzige Zeichnungen ergänzen das Abenteuer. Ich hatte jedenfalls eine Menge Spaß. Es ist geeignet ab 14 Jahren aber auch für Erwachsene: Gehen Sie doch auch nochmal auf Klassenfahrt!“(Sabine Voth von der Stadtweg Buchhandlung)

„Jacky Marrone - Ritt auf der Kanonenkugel“ von Franziska Biermann (dtv, 12,95 Euro, ab 7 J.) – „Wer hätte gedacht, dass aus einem Nachbarschaftskrach plötzlich eine große Bedrohung werden kann? Aber Baron von Mumpitz, der, zur Begeisterung aller, so verrückte Geschichten wie kein anderer erzählen kann, übertreibt es nun wirklich und feuert als Höhepunkt seiner Vorstellung eine Konfettisalve vom Dach seines Hauses. Das geht seinem ordnungsliebenden Nachbarn entschieden zu weit. Jetzt kann nur noch einer helfen: Jacky Marrone, der pfiffige Fuchs und Privatschnüffler mit einer außergewöhnlichen Spürnase für verzwickte Fälle, springt in seinen Aal-Anzug und macht sich mit Sprühseil, Hosentaschenharpune und Detektivkoffer auf, um den unglaublichen Fall zu lösen. Ein rasanter Kinderkrimi mit schrägen Figuren und fantastischen Pointen. Zum Glück gibt es für die Fans von Jacky Marrone noch die ersten beiden Fälle: ,Jacky Marrone jagt die Goldpfote’ und ,Jacky Marrone rettet die kleinen Schweinchen’.“ (Barbara Thume von der Buchhandlung Bücherwurm)

Von Nadine Wolter und Alina Stillahn