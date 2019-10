Hannover

Man sollte meinen, dass nach 200 Jahren schon alles erforscht und publiziert ist über Conrad Wilhelm Hase, einen der bekanntesten Architekten Hannovers. „Aber eigentlich ist erstaunlich, wie viel unerforschte Ansätze es immer noch gibt“, sagt Prof. Markus Jager von der Architekturfakultät der Leibniz-Uni, als er gemeinsam mit Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum und Prof. Thorsten Albrecht von der Landeskirche ein neues Buch über Hase präsentiert. Es versammelt vor allem Texte aus einer Tagung zum 200. Geburtstag Hases im Vorjahr, soll aber auch zum Weiterforschen ermuntern – und ist darüberhinaus guter Lesestoff für Interessierte an Architekturgeschichte.

Christuskirche, Künstlerhaus – Conrad Wilhelm Hase prägte Hannovers Architektur

Von Hase stammen die Christuskirche und das Künstlerhaus Sophienstraße, er überformte das mittelalterliche Alte Rathaus zu dem Bauwerk, wie wir es heute kennen. Neben der großen Zahl seiner Gebäude – mehr als 260 sind gesichert – ist es aber vor allem sein Einfluss auf nachfolgende Architektengenerationen, der ihn bis heute unsterblich macht. Hase und seine Schüler stehen für Neogotik und den Rundbogenstil, Hase hat den Backstein als ehrlich-norddeutsches Baumaterial auch für prominente Bauwerke wieder populär gemacht.

Standardwerk über Hase längst vergriffen

Der Baumeister als Relief: Conrad Wilhelm Hase an der Fassade des Künstlerhauses in der Sophienstraße. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Neugotik des 19. Jahrhunderts. Quelle: Moritz Frankenberg

Vor 20 Jahren hat das Forscherehepaar Kokkelink das Standardwerk über Hase und seine Schüler veröffentlicht, die „Norddeutsche Baukunst“, die längst vergriffen ist. Das neue Buch will mit dem Wälzer nicht konkurrieren, rückt dafür aber den Baumeister selbst wieder stärker in den Vordergrund und nicht so sehr die Hannoversche Architekturschule, die Hase begründet hat. Wobei Jager in einem kritischen Beitrag hinterfragt, ob das Schlagwort von der Hannoverschen Schule nicht ohnehin etwas übertrieben sei, weil es in Wahrheit nur darum gegangen sei, nach der preußischen Annexion Hannovers etwas Ur-Hannoversches zu erfinden. Das dürfte Debatten bei Hase-Apologeten auslösen.

Bald eine Hase-Datenbank im Internet?

Viele Hase-Aspekte im Buch sind ungewöhnlich herausgearbeitet. Etwa der Exkurs von Christian Scholl über „ Hases kurze Karriere als Hofarchitekt“, Charlotte Hopfs Überblick über den Privatarchitekten Hase oder Jörg Richters Beobachtungen zu Hases detailreichen Kirchenausstattungen. Vor allem aber legen Historisches Museum und Stadtarchiv offen, welche Schätze an Zeichnungen und Gegenständen sie aus dem Hase-Nachlass haben, die zum Teil noch unerforscht sind. Weil derzeit weitere Exponate im Landesdenkmalamt digitalisiert würden, denke man in allen drei Institutionen gerade darüber nach, das Hase-Erbe in einer gemeinsamen Datenbank künftigen Interessierten zugänglich zu machen, sagt Jager. So kann ein gedrucktes Buchprojekt auch im Internetzeitalter Impulse setzen.

Conrad Wilhelm Hase: Architekt, Hochschullehrer, Konsistorialbaumeister, Denkmalpfleger. 215 Seiten, 150 Abbildungen, erschienen im Michael-Imhof-Verlag, 49,90 Euro. Quelle: Imhof-Verlag

Lesen Sie mehr:

So ausführlich berichtete die HAZ 2018 zum 200. Geburtstag von Conrad Wilhelm Hase

Mit einer Lotterie rettete Conrad Wilhelm Hase vor 134 Jahren die Sigwardskirche in Wunstorf-Idensen

Eine Auswahl der Hase-Bauwerke in unserer Bildergalerie

Von Conrad von Meding