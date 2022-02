Hannover

Eines der größten Neubaugebiete Hannovers ist nahezu fertig – und inzwischen sind auch die meisten Bewohnerinnen und Bewohner im Buchholzer Grün eingezogen. Wie lebt es sich in der Backsteinsiedlung zwischen Podbielskistraße und Mittellandkanal? „Toll!“, sagt Nicole Gerhardy und strahlt, während sie mit ihrem anderthalbjährigen Sohn unterwegs im Quartier ist.

Wohnen im Buchholzer Grün: Familien fühlen sich wohl

Natürlich: Schön wäre es, wenn die Bauzäune um den Kinderspielplatz endlich verschwänden, die dort seit etwa drei Monaten stehen, obwohl die Spielgeräte und Wege und Freiflächen längst fertig aussehen. „Aber ich möchte nicht, dass das wie Kritik rüberkommt – wir fühlen uns hier wirklich sehr wohl“, sagt die junge Mutter. Und spricht damit offenbar vielen ihrer neuen Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Herzen.

Fotografiert mit Drohne und Extrem-Weitwinkel, passt das 70.000 Quadratmeter große Neubaugebiet Buchholzer Grün fast auf Bild. Die Drohne schwebt über der Pasteurallee, der Blick geht nach Nordosten. Quelle: Tim Schaarschmidt

2014 schloss das Klinikum Oststadt auf dem 70.000 Quadratmeter großen Areal , eigentlich die Keimzelle der MHH aus den Sechzigerjahren. Das baufällige Großkrankenhaus wurde noch bis 2017 zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und ab 2018 abgerissen. 400 Wohnungen für mehr als 1000 Menschen sind entstanden – ein Kraftakt der Wohnungsbaupolitik in Hannover.

Am Mittellandkanal joggen und radfahren

Neubewohnerin Nicole Gerhardy schätzt vor allem die Zentralität und die Nähe zur Oststadt. Dort hat die Familie bisher in einer Etagenwohnung gelebt. „Fast alle unsere Nachbarn kommen aus Oststadt oder List“, sagt sie. Zwar sei die Podbi nicht vergleichbar mit der Lister Meile. Statt trendiger Cafés und Weinbars gibt es einen Steinecke-Bäcker im Viertel. „Dafür kann man am Mittellandkanal wunderschön joggen und Radfahren“, sagt die junge Mutter. Und weit weg sei „die Meile“ ja auch nicht.

Fühlen sich pudelwohl im Quartier: Nicole Gerhardy mit ihrem Sohn am Spielplatz, der noch eingezäunt ist. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Gerhardys, das Ehepaar arbeitet bei Conti und der VHV, gehören zu den frühen Bewohnern – und vor allem zu den frühen Käufern. Sie haben eines der Stadthäuser im Quartier erworben. Drei Etagen, 140 Quadratmeter, die Familie hat jetzt Platz. „Aber wir haben bereits 2019 gekauft – das war unser Glück“, sagt Nicole Gerhardy. Zu den aktuellen Preisen „hätten wir uns eine Immobilie hier wohl nicht leisten können – oder wollen“.

Stadthäuser für 689.000 Euro

Tatsächlich hat sich herumgesprochen, dass Weber Massivhaus noch drei Reihen-Stadthäuser für knapp 700.000 Euro im Angebot hat. Bei 110 Quadratmetern Wohnfläche sind das mehr als 6000 Euro Kaufpreis pro Quadratmeter. Eine stolze Summe zwar, aber längst keine Seltenheit mehr in Hannover. Das Nachfrage scheint vorhanden: Bis zu zehn Interessenten führe sie an Besichtigungstagen durch die Häuser, sagt Weber-Mitarbeiterin Helene Paulauskas.

Bis zu zehn Besichtigungen am Tag: Dieses Reihen-Stadthaus mit 110 Quadratmetern Wohnfläche im Buchholzer Grün kostet 698.000 Euro. Quelle: Tim Schaarschmidt

Natürlich gingen Immobilien zu diesen Summen nicht innerhalb weniger Tage weg, sagt Paulauskas. „Wir hatten letztes Jahr sechs Doppelhaushälften im Bemeroder Anger für ähnliche Preise – das dauert dann schonmal sechs bis neun Monate, bis sie verkauft sind.“ Auch im Buchholzer Grün sei sie zuversichtlich. Gerade kommt eine Mutter aus Isernhagen-Süd, die überlegt, eines der Häuser für ihre erwachsene Tochter zu kaufen.

„Schick, zentral und ruhig“

Der überwiegende Teil der Wohnungen im Quartier aber sind Mietwohnungen. Leah Gerlach und Azdi Begari sind gerade vor einem Monat eingezogen. „Das ist ein tolles Wohngebiet geworden“, schwärmt das junge Paar: „Sieht schick aus, liegt zentral und ist trotzdem ruhig.“ Beide sind aus Sachsen-Anhalt nach Hannover gezogen. Der 21-jährige Begari hat sich als Finanzberater selbstständig gemacht, die 19-jährige Gerlach arbeitet als Model. Ihre Wohnung sei zwar nicht billig – aber sie habe eine wunderschöne Terrasse, ein modernes Bad und mit 70 Quadratmetern genug Platz für beide.

Frisch aus Sachsen-Anhalt zugezogen: Model Leah Gerlach und Finanzberater Azdi Begari. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Viertel der Buchholzer-Grün-Wohnungen ist stark preisreduziert für Menschen ohne oder mit geringem Einkommen – so hat es die Stadt beim Aufstellen des Bebauungsplans festgeschrieben. Weil die Wohnraumförderung die Kostenreduktion nicht vollständig ausgleicht, sind alle nicht-geförderten Wohnungen etwas teurer. Um die 13 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter soll der Schnitt im Viertel liegen.

90 Quadratmeter für 1200 Euro – kalt

Das ist für eine Normalverdienerfamilie schwierig zu erwirtschaften. 90 Quadratmeter kosten fast 1200 Euro Kaltmiete, also zuzüglich Heiz- und andere Nebenkosten. Die Nachfrage scheint aber vorhanden: Fast alle Wohnungen sind vergeben. Der Spar- und Bauverein hatte kürzlich noch zehn Wohnungen im Quartier frei, weil er keine Massenbesichtigungen machen wollte. Aber den zehn Wohnungen stand eine Warteliste von 400 Interessenten gegenüber.

Schauen, wie sich die Nachbarschaft entwickelt: Rita und Uwe Kösel flanieren durchs Viertel. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch nicht nur als Wohnquartier scheint das Buchholzer Grün beliebt, sondern auch als Spaziergebiet. Etliche Paare flanieren an diesem sonnigen Sonntag durch die Straßen. „Es sieht wirklich nicht schlecht aus“, sagt Uwe Kösel, der mit seiner Frau Rita zwischen den rot geklinkerten Häuserzeilen schlendert. Die beiden wohnen seit drei Jahren in der Neubausiedlung Am Listholze, ebenfalls am Kanal gelegen, aber etwas weiter westlich. Fortziehen wollen sie dort nicht – aber zumindest schauen, wie sich die Nachbarschaft entwickelt. Und da sind sie voll des Lobes.

Grünstreifen zwischen Häuserzeilen

Kleine Grünstreifen gliedern die Häuserreihen, ganz frisch sind Bäume gepflanzt. Zu den Annehmlichkeiten gehören versenkte Müllschlucker, sodass keine grobschlächtigen Container an den Wegen stehen. Regenwasser darf in Mulden versickern, Tiefgaragen verbergen die Autos, und zur vielbefahrenen Podbi hin schirmt ein Büroriegel ab, in dem Strabag, Gasunie, Steuerberater und andere wirtschaften.

Auf zwei Seiten des Buchholzer Grüns drehen sich derweil noch die Kräne. Im Westen, angrenzend an die Pasteurallee, entstehen noch sechs Mehrfamilienhäuser unter dem Namen Louis’ Grün mit Eigentumswohnungen zu Preisen zwischen 180.000 und 510.000 Euro. Und auf der Ostseite errichtet die kommunale Wohnungsgesellschaft Hanova derzeit 160 Wohnungen, die aber offiziell nicht zum Buchholzer Grün gehören, sondern zum Nachbargebiet In den Sieben Stücken.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kapelle als Kleinod

Und mittendrin zwischen all den modernen Immobilien hat sich ein Kleinod erhalten: die alte Kapelle des Krankenhauses. Eine Bürgerinitiative aus engagierten Nachbarn hat sie mit jahrelangem Drängen vor dem drohenden Abriss bewahrt. Derzeit wird das Haus renoviert, in Kürze soll es für Konzerte und Ausstellungen genutzt werden können.

Von Conrad von Meding