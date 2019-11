Hannover

Eines eint Besucher und Aussteller auf der Buchlust im Künstlerhaus Hannover: ihre große Begeisterung für schöne Bücher. „Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?“, fragt Frank Milschewsky vom Verlagshaus Jacoby & Stuart und steigt flugs auf einen Stuhl. Ein gefaltetes Kinderbuch klappt sich auf, ganze 2,60 Meter lang. Das „Baumhausbuch“ von Hannah Brückner zeigt schon in der Gestaltung viel Fantasie und darum geht es, wen wundert’s, auch in der Geschichte.

25 unabhängige Verlage stellen aus

25 unabhängige Verlage aus dem deutschsprachigen Raum zeigen auf der kleinen feinen Buchmesse ihre Produktionen. Leser lernen hier engagierte Verleger kennen und geraten unversehens in intensive Gespräche. Am Stand von Guggolz fragt Besucher Karl-Martin Harms nach einer Empfehlung. „Eigentlich jedes Buch“, meint Sebastian Guggolz strahlend. Der Jungverleger hat sich auf Belletristik aus Ost- und Nordeuropa spezialisiert, Klassiker in ihrer Heimat, die hier unbekannt sind.

Guggolz, der als Ein-Mann-Betrieb arbeitet, lässt sie neu oder erstmals übersetzen. Er verrät dann doch, dass „Das weiße Leintuch“ ihm besonders am Herzen liegt, ein litauischer Exilroman, angesiedelt im New York der Fünfzigerjahre. „Kurze Sätze, rhythmische Sprache, es ist ganz kraftvoll geschrieben.“ Der Verleger hatte die erste Übersetzung in eine westliche Sprache angestoßen und ist sichtlich stolz auf seine Entdeckung.

Verlegerin Marianna Hillmer und Autorin Jennifer McCann stellen den Verlag Reisedepeschen vor. Quelle: Samantha Franson

Junge Verlage gibt es einige auf der Buchlust. Reisedepeschen aus Berlin hat Verlegerin Marianna Hillmer erst 2018 mit Partner Johannes Klaus gegründet, zuvor existierte ein Blog. „Die persönliche Sicht der Autoren ist in unseren Reisebüchern wichtig, die Empfehlungen, die sie geben“, sagt Hillmer. Autorin Jennifer McCann signiert am Stand ihr Buch über Bolivien und Peru, sie lebt selbst in Hannover.

Leser entdecken besondere Bücher

Die Buchlust wartet mit Besonderheiten auf, das schätzen die Besucher. „Hier habe ich wirklich Gelegenheit, Bücher zu finden, die es nicht in jeder Buchhandlung gibt“, lobt Regina Mosler. Und es lasse sich in Ruhe hineinlesen. In ihrer Tasche hat sie bereits mehrere Einkäufe versammelt. „Alles Weihnachtsgeschenke, deshalb kann ich die Titel nicht verraten.“

Auch Besucherin Kirsten Fesing betont den Wert der besonderen Messe für unabhängige Verlage. „Große Buchhandelsketten präsentieren solche Bücher gar nicht, sie setzen auf bekannte Titel und schnellen Umsatz“, urteilt Fesing, selbst von Beruf Bibliothekarin. Die begeisterte Leserin schaut sich beim Kampa Verlag um. „Viele Verleger hier legen Wert auf schöne Gestaltung“, lobt die 57-Jährige.

Die Besucherinnen Nicole Glaß und Jaqueline Wende begeistert ein Kinderbuch des Gerstenberg-Verlags. Quelle: Samantha Franson

Bei Gerstenberg beugen sich Nicole Glaß und Jacqueline Wende strahlend über „Hund im Glück“. Ein Buch für Kinder suchen die beiden Freundinnen eigentlich gar nicht, doch die Geschichte aus Hundeperspektive fesselt sie selbst. „Es ist sehr schön gemacht“, lobt Glaß. „Vielleicht kaufe ich es einfach für mich.“

Ein Gewinn ist die Buchmesse auf jeden Fall für die Verlage. „Wir kommen jedes Jahr mit großer Freude auf die Buchlust“, sagt Dagmar Schemske. Die Sachbuch-Lektorin bei Gerstenberg spricht gerne mit den Lesern. „Hier sehe ich, dass unsere Bücher tatsächlich ankommen.“

Buchlust am Sonntag Die Buchlust läuft noch am 17. November von 10 bis 18 Uhr im Künstlerhaus in der Sophienstraße 2. Der Eintritt kostet 4 Euro inklusive Lesungen. Sonntag stellt Jennifer McCann um 11 Uhr ihre „Reisedepeschen aus Bolivien und Peru“ vor, um 12.30 Uhr spricht Bachtyar Ali über sein Buch „Perwanas Abend“, um 14 Uhr ist Katharina Hacker zu Gast und um 16 Uhr Peter Wawerzinek.

Von Bärbel Hilbig