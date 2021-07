Hannover

Die Nachricht ist so kurios, dass sie nur wahr sein kann: Bud Spencer hat 1999 drei alte Hubschrauber der niedersächsischen Polizei gekauft. Und tatsächlich existiert ein Foto davon, wie der berühmte Italiener extra für dieses Geschäft in den Norden Deutschlands nach Hannover kam. Anlässlich des 50. Geburtstags der Hubschrauberstaffel tauchte diese amüsante Meldung wieder in den Archiven auf. Denn was viele nicht wissen: Der Schauspieler war seit 1972 auch begeisterter Pilot.

Die Aufnahme zeigt Carlo Pedersoli alias Bud Spencer mit drei Herren. Neben ihnen steht eine SA 342 J Gazelle im klassischen Polizeigrün und mit Niedersachsenross. Viel ist vom Verkauf aber nicht überliefert: „Er hat die drei Hubschrauber privat erworben“, sagt Karsten Wolff, Sprecher der Zentralen Polizeidirektion (ZPD), in deren Zuständigkeit die Hubschrauberstaffel fällt. „Die Maschinen standen ganz regulär zum Verkauf.“ Unbekannt ist aber leider, wie viel D-Mark der Schauspieler für die Gazellen von 1977 und 1979 auf den Tisch legte.

Liebe zum Fliegen bei Filmdreh entdeckt

Bud Spencer, der 2016 im Alter von 86 Jahren starb, erlangte als Schauspieler zusammen mit Terence Hill zweifelsfrei ewige Berühmtheit. Aber er nahm schon in den Fünzigerjahren als Schwimmer an Olympischen Spielen teil, war Sänger, Komponist, Politiker, Erfinder – und Pilot. Seine Liebe zum Fliegen entdeckte Pedersoli 1972 beim Dreh von „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“, in dem er und Terence Hill zwei Bruchpiloten in Südamerika spielen. 1975 machte Spencer dann den Helikopterschein, zwei Jahre später die Flugzeuglizenz. 1981 gründete der Neapolitaner sogar die Fluggesellschaft Mistral Air, die noch heute als Poste Air Cargo aktiv ist.

500 Flugstunden als Hubschrauberpilot

Obwohl die Gazellen schon 1999 zum Höchstgebot gekauft wurden, konnte Bud Spencer sie aber erst im April 2000 abholen. Dafür reiste er mit dem Geschäftsführer und dem Chef-Ingenieur seiner damaligen Airline nach Hannover – und genau von diesem Tag stammt das Foto. Die Maschinen wollte er nach eigenen Angaben für private Zwecke nutzen. Bis zu seinem Tod sammelte Bud Spencer laut offizieller eigener Webseite mehr als 2000 Flugstunden im Cockpit von Fliegern und etwa 500 als Hubschrauberpilot.

Von Peer Hellerling