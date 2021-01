Bücherei in Isernhagen N.B. ermöglicht kontaktlose Ausleihe

Isernhagen N.B.

Die Bücherei in der Grundschule „Auf dem Windmühlenberge“ in Isernhagen N.B. startet ein kontaktloses Ausleihkonzept. Zu Beginn des zweiten Lockdowns hatte die Bücherei erneut schließen müssen. Angesichts der noch länger andauernden Schließung sollen Leserinnen und Leser ab kommender Woche jetzt anders als gewohnt an ihre Bücher kommen.

So soll es funktionieren: Montags können Interessierte von 16 bis 17.30 Uhr unter der Nummer (0511) 724 54 48 telefonisch Bücher vorbestellen. Da die Bücherei noch analog arbeitet, können allerdings keine bestimmten Titel bestellt werden. „Wir machen das nach Genres“, sagt Renate Brase, Vorsitzende des Vereins Freunde der Bücherei Isernhagen. Man könne also beispielsweise zwei Krimis, drei Sachbücher, zwei Bücher aus der Belletristik und zwei Bilderbücher vorbestellen. Wie viele Bücher er oder sie ausleihen möchte, entscheidet jeder selbst.

Zugang zur Bücherei über das Hoftor

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen packen dann Bücherpäckchen, die donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr im Vorraum der Bücherei kontaktlos abgeholt werden können. Zu dieser Zeit können auch ausgeliehene Bücher wieder zurückgegeben werden. Die Leihfrist beträgt drei Wochen. Der Zugang zur Bücherei ist nicht über die Schule, sondern über das Hoftor möglich. Vor Ort ist Abstand zu halten, im Vorraum dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten.

„Wir können versprechen, dass niemand ein Buch bekommt, das er oder sie schon mal ausgeliehen hatte“, sagt Brase. Vergangene Ausleihen seien auf den jeweiligen Lesekarten verzeichnet. „Außerdem kenne ich viele unserer Kunden schon lange und weiß, was ihnen gefallen könnte“, sagt sie.

Nach diesem Konzept sollen so lange Ausleihen in der Bücherei Isernhagen N.B. möglich sein, bis sie wieder aufmachen darf. Brase hofft darauf, dass sich die Leserinnen und Leser im Februar ihre Bücher wieder selber aussuchen können.

